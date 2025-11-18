Segona Catalana
Cop d'efecte del Roses amb una maneta contra el líder, el Begur
Amb la golejada, l'equip del Mas Oliva torna a la part mitjana de la taula
L'AE Roses va golejar el Begur, l'equip que arribava com a líder, en una nova demostració del potencial golejador de l'equip. Els de Nelson Hinojosa van fer una maneta, van arribar a guanyar per 5 a 0 i només dos gols rivals finals, com la setmana anterior davant el Bescanó (2-4), van maquillar el resultat per als rivals. Els dos resultats consecutius col·loquen els rosincs a la meitat de la taula, més a prop del play-off que del descens.
El Roses va marcar els tres primers gols durant la primera mitja hora. Iker Ruiz va fer un doblet (6' i 27') per posar els dos primers, i Moha El Asri va eixamplar distàncies vorejant el minut 30. Tot i el còmode 3-0 del descans, el Roses no va afluixar i va fer dos gols més en la sortida de la segona meitat, obra d'Adrià Vilarrasa (56') i Àlex Ávila (60'). Amb aquests cinc gols, l'AE Roses és ara mateix l'equip més golejador del grup 1 de Segona Catalana, amb vint gols anotats.
Els del Mas Oliva sumen ara 13 punts gràcies a un registres de quatre victòries, un empat i quatre derrotes. Estan a un sol punt de l'Arbúcies, l'equip que marca les places de promoció, i quatre punts per sobre del Bisbalenc, el primer conjunt en posicions de descens a Tercera. El pròxim partit del Roses serà, precisament, al camp d'un equip de la zona vermella, el Blanes. Es jugarà aquest dissabte a les cinc de la tarda.
