Bàsquet
L’Adepaf Txots manté el ritme de colíder a Arbúcies
Els de Marc Delemus firmen la cinquena victòria consecutiva (57-79)
L’Adepaf Txots va sumar una victòria més, la cinquena consecutiva, a la seva bona ratxa de resultats a Primera Catalana. L’equip figuerenc no deixar cap opció al Bàsquet Arbúcies i manté el colideratge de la categoria.
Per aconseguir el resultat positiu, l’Adepaf Txots va valdre’s d’un inici impecable de partit. La defensa dels de Marc Delemus va deixar l’Arbúcies amb només cinc punts (i una sola cistella en joc) en els deu minuts inicials. Amb el contundent 5-21 que va cloure el primer període, l’Adepaf Txots va poder permetre’s encaixar la reacció local i marxar al vestidor amb un coixí d’onze punts. La victòria va acabar de tancar-se en el quart període quan, de nou, el conjunt blanc-i-blau va firmar un gran parcial. El resultat final va acabar sent de 57 a 79.Guillem Díaz va ser el màxim anotador altempordanès amb 21 punts.
L’Adepaf Txots comparteix colideratge amb dos equips, el Palamós i el Cabrera. Tots ells tenen sis victòries i una derrota. L’altre equip que afrontava la jornada com a colíder, el Blanes, va perdre el seu segon matx.
