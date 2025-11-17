3a RFEF
L'Escala suma una victòria d'or (0-1) i pas en fals del Peralada, sorprès a casa (1-2)
Mamau entra al minut 90 i dona els tres punts al conjunt de David Gurillo, que es col·loca líder empatat a punts amb el Cornellà a l'espera del que faci aquesta tarda el Badalona
Carles Rosell
Cara i creu per als dos equips de l'Alt Empordà que competeixen al grup català de la 3a RFEF: si l'Escala somriu i allarga la bona inèrcia de joc i resultats amb una victòria agònica al camp del San Cristòbal (0-1), el Peralada enllaça la tercera jornada sense guanyar després que l'Europa B l'hagi sorprès a casa amb remuntada inclosa (1-2). Amb aquests resultats, els de David Gurillo comparteixen el lideratge amb els mateixos 21 punts que el Cornellà, tot esperant el que faci el Badalona (20 punts) aquesta tarda contra el Lleida. El Peralada, de la seva banda, perd pistonada i es consolida fora de les posicions de promoció d'ascens, tot i que el perill encara continua ben lluny.
Mamau ha estat el gran protagonista d'aquest migdia i el factor diferencial que ha permès a l'Escala guanyar un partit complex i alhora igualat. El futbolista ha entrat al llindar del minut 90 per Adri i en un tres i no res ha estat l'encarregat de batre la porteria rival per fer el 0-1. Abans, el San Cristóbal havia gaudit de bones ocasions per avançar-se, però sense sort a l'hora de finalitzar. Ha estat Mamau, quan el partit ja moria, qui ha acabat donant els tres punts al seu equip. Després de dues setmanes sense guanyar, amb derrota a Badalona i l'empat a casa contra el Cornellà, els empordanesos somriuen de nou i continuen instal·lats a la part alta de la classificació.
Algun esglaó ha perdut el Peralada, que no se n'acaba de sortir aquestes darreres jornades. I això que avui ha començat guanyant amb un gol de Pinart als 6 minuts de joc, en una acció individual que ell mateix s'ha encarregat de transformar en l'1-0. Amb aquest marcador s'ha arribat al descans i ha estat al segon temps quan les coses han canviat. Èric Compte ha igualat (1-1) al minut 50 i malgrat els canvis i els intents per fer el segon, la gerra d'aigua freda ha caigut al 75 amb un gol en pròpia porteria que ha significat l'1-2 definitiu. Són tres els partits seguits del Peralada sense guanyar, que tot i això és 8è amb 16 punts. La propera jornada visitarà el camp del Manresa, mentre que l'Escala rebrà el Mollerussa. Tots dos duels, previstos pel diumenge 23 de novembre a les 12 del migdia.
