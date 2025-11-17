Actualitat blaugrana
Guardiola, sobre la possibilitat de tornar al Barça a la llotja: "De què, de president, de corbata? Va home, va"
El tècnic del Manchester City promociona el Catalunya-Palestina i presumeix de la seva carrera a les banquetes després de mil partits: "Ho sento pels haters, però ho hem fet molt bé"
Albert Guasch
Pep Guardiola va entrar al programa de Jordi Basté de RAC1 per promocionar el partit que aquest dimarts disputarà Catalunya contra Palestina a l’estadi de Montjuïc i va acabar fent balanç de la seva carrera com a entrenador, ara que ha complert 1.000 partits a les banquetes.
Mil partits, dels quals 716 guanyats (un 71,6%), i un munt de títols, 40 en concret. Va poder presumir amb tota raó i sense sonar petulant de la seva exitosa carrera. "Ho sento pels 'haters', però hem guanyat molts partits. Ho hem fet molt bé", va comentar de forma relaxada i després de repassar els partits més rodons que ha dirigit. Se li va demanar triar els millors.
"Uf, no ho sé. Li tinc molt afecte al 2-6 del Bernabéu. També a la semifinal de Champions que vam jugar amb el Bayern a Munic tot i que ens va eliminar l’Atlètic. També al partit de semifinals contra el Madrid (4-0), que crec que va ser el moment àlgid en la dècada al Manchester City. Recordes els bons partits i n’hi ha hagut d’altres que només han significat tres punts que van sortir molt bé. Però sí, sempre hi ha hagut partits de caixa o faixa molt xulos", va dir.
Guardiola també es va desmarcar de nou d’una possible tornada a la banqueta del FC Barcelona. "Jo no rebutjo el Barça; tant com a jugador com a entrenador m’ho ha donat tot, però hi ha etapes de la vida. Ho dic ara que torna Xavi Pascual, i bé que me n’alegro perquè crec que tornarà la secció de bàsquet on mereix. Però sempre penso que hi ha etapes en la vida; i que hi ha entrenadors joves que tindran la il·lusió de fer el que nosaltres vam poder fer al seu dia." ¿I a la llotja? "¿De què, de president, de corbata? Va home, va", va replicar.
Guardiola va elogiar la naturalesa social del Barça quan se li va preguntar per les eleccions que s’acosten i els diferents aspirants que es postulen. "Per això és el club més gran, bonic i especial del món. El Barça és un club viu, sempre hi ha notícies. I es tracta d’això, el futbol es tracta d’això. Durant tots aquests anys de carrera, he tractat amb gent de la política, els negocis, gent important amb grans pensaments que, no obstant, no tenen ni la meitat de passió quan parles de futbol".
"Una barbàrie"
El tècnic del City va començar l’entrevista parlant del Catalunya-Palestina, partit que ell s’ha apressat a promocionar. "És un partit més que simbòlic. Avui dia se sap tot, i amb aquest enfrontament, els palestins veuran que hi ha una part del món que pensa en ells", ha declarat.
Guardiola, compromès sempre amb les causes humanitàries, ha expressat l’espant que li produeixen les imatges que arriben des de territori palestí. "El món sencer els ha deixat sols", ha afirmat. "Ningú hem fet absolutament res, i ells no tenen cap culpa d’haver nascut a Palestina. Tots nosaltres hem permès que hagin destruït tot un poble, els hem deixat abandonats de pare i mare".
I va afegir: "No puc imaginar una sola persona que pugui defensar les imatges que veiem. No hi ha res que justifiqui una barbàrie com aquesta". Va expressar la poca fe que hi ha amb els mandataris i va deixar caure que "al darrere hi haurà uns interessos massa grans".
El Catalunya-Palestina es disputarà uns dies després de l’Euskadi-Palestina que s’ha disputat aquest cap de setmana.
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- Max Rutgers, mestre artesà de la fusta: “Un bon artesà treballa amb el cor”
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions
- Més de 900 corredors ompliran una Mitja de Figueres que fusiona esport i univers dalinià