Primera Catalana
El Figueres retén el líder per estrenar amb bon peu el nou capítol
Nacho Ferretti destaca en l'empat a zero a Argentona que estrena l'etapa de Jordi Grabulosa a la banqueta
L'etapa de Jordi Grabulosa al timó del Figueres no va poder estrenar-se amb una victòria, però sí que es va rascar un punt dels que tenen gust d'alguna cosa més. La Unió va ser capaç de retenir el líder, l'Argentona, al seu camp. Ho va aconseguir gràcies a un bon esforç coral i a un encertadíssim Nacho Ferretti. El porter argentí, que tornava després d'un partit d'absència, va ser providencial per mantenir el 0 a 0. L'exercici de resistència va ser la lectura més positiva del partit. La part negativa, de nou, la falta alarmant de verí ofensiu d'un conjunt que només suma un gol en els darrers quatre partits.
Era un repte considerable pel Figueres, sobretot perquè l'Argentona arribava amb l'orgull ferit. L'equip maresmenc, imbatut fins a la jornada 8, venia de patir una primera derrota cridanera contra el Tossa (5-1). Els tocava, així doncs, recuperar el camí de la victòria per mantenir-se líders. L'Argentona va començar pressionant i exercint el seu domini posicional a la meitat del camp del Figueres. La Unió, però, va oferir una molt bona versió defensiva -elogiada, més tard, pel capità rival Albert Glourt- que va dificultar les aproximacions locals. L'Argentona va haver d'esperar fins a la mitja hora de joc per tenir-ne una de clara, un u contra u que va aturar Ferretti. Era la primera aturada de mèrit del porter unionista. Uns minuts més tard, ja vorejant la mitja part, el Figueres va tenir la més clara del partit. Sicka va servir una passada a l'espai a Santi i el davanter argentí, quasi sense angle, va provar un xut fort que va sorprendre el porter argentoní, però que va repel·lir el travesser.
A la segona part es va accentuar el caràcter ofensiu dels locals i l'actitud més reactiva del Figueres. Ferretti va haver d'aparèixer en més ocasions, sobretot a partir del minut 75, quan Santi va ser expulsat per doble groga. El porter de la Unió va estar especialment encertat en una centrada enverinada que va volar per aturar, i en un xut col·locat en el minut 87 que es dirigia a l'extrem inferior de la porteria i que va treure amb agilitat.
El Figueres és ara desè, tan sols un punt per sobre el descens. La pròxima jornada, a més de suposar el retorn competitiu de Jordi Grabulosa a Vilatenim, donarà l'oportunitat d'avançar un rival que, ara mateix, té dos punts més a la taula. És el Sant Jaume de Llierca, actual filial de l'Olot ascendit la temporada passada com a campió de Segona Catalana. El partit es jugarà el dissabte a les quatre de la tarda.
