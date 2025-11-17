Llum verda de l'Ajuntament
El Barça jugarà al Camp Nou aquest dissabte contra l’Athletic després de rebre la llicència per obrir la zona del lateral
El remodelat estadi blaugrana acollirà 45.401 espectadors repartits entre la Tribuna, el Gol Sud i el Lateral després de més de dos anys d'"exili" a Montjuïc
Albert Guasch
La notificació que ansiosament esperava Joan Laporta i l’equip de l’Espai Barça va arribar finalment a les oficines d’Aristides Maillol. L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la llicència 1B que permet obrir la zona del Lateral de l’Spotify Camp Nou. La conseqüència no podia ser més feliç: el primer equip del Barça, després de més de dos anys d'"exili" a Montjuïc, tornarà a jugar immediatament a casa seva.
En la pròxima jornada de Lliga contra l’Athletic, aquest dissabte a les 16.15 hores, l’equip blaugrana tornarà a jugar com a local a l’estadi de les Corts. La tornada del futbol al lloc que Leo Messi troba a faltar amb tota la seva ànima es produirà davant 45.401 espectadors. Serà un any més tard del que van anunciar al seu dia. Els imponderables d’unes obres, que diria Laporta. Però ja és una realitat palpable.
Amb l’obertura de la zona del Lateral, el Camp Nou disposa d’una capacitat similar al Lluís Companys, amb el que això significa de rendiment econòmic dels partits. Contra l’Athletic hi haurà espectadors a les dues graderies construïdes de Tribuna, Gol Sud i Lateral. S’espera que a finals d’any s’incorporin les del Gol Nord, cosa que donarà entrada a 62.500 espectadors. Aquest serà ja l’aforament definitiu fins a l’acabament de la tercera graderia, cosa que no es produirà fins a finals del 2026.
Espera fins a la nova llicència
El FC Barcelona va renunciar a obrir el camp per a només 27.000 persones una vegada va rebre de l’Ajuntament la llicència 1A per la qual tant havia pressionat. Això va passar el 17 d’octubre. De sobte, la limitada capacitat es va considerar insuficient i es va decidir prosseguir a Montjuïc unes setmanes més. Era més sostenible econòmicament.
Gairebé 23.000 espectadors van ocupar ja fa més d’una setmana l’estadi blaugrana en un entrenament de l’equip de Hansi Flick. L’obertura va omplir de goig la directiva de Joan Laporta, que va poder mostrar al món, a les institucions, que el Camp Nou està en condicions d’acollir públic i de passada tranquil·litzar la vintena d’inversors.
Lamine Yamal ja ha demostrat tenir ganes de tornar a jugar al coliseu barcelonista, on amb prou feines ha participat en set minuts d’un partit oficial. "Vindran nits especials", va escriure aquest cap de setmana a les xarxes socials sobre una imatge del Camp Nou en obres feta a la distància.
