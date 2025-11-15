Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses

El repte per descobrir la garriga d'Empordà a través d'una cursa

Durant tot aquest mes de novembre, coincidint amb la Setmana de la Pedra Seca, es disputa la Tallafocs a Vilanant

L'atleta de trailrunning Miquel Cruz corrent per la garriga d'Empordà.

Redacció

Vilanant

El municipi de Vilanant i Taravaus reforça la seva aposta per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del territori a través de l’esport. Aquest novembre, el consistori impulsa una nova edició de la Tallafocs, cursa de trailrunning que recorre la garriga d’Empordà, un dels espais més característics del terme, amb camins vorejats de pedra seca i racons naturals protegits.

La prova, integrada dins la Setmana de la Pedra Seca, combina activitat física, descoberta del territori i sensibilització ambiental. El recorregut passa per marges, barraques i carrerades tradicionals, i es pot enllaçar amb els senders d’Itinerànnia, la xarxa que connecta tot l’Empordà. Pau Juanola és l'encarregat de fer el recorregut i el format per tal de crear la simbiosi entre la Tallafocs i la garriga d'Empordà.

Miquel Cruz per la garriga d'Empordà.

La cursa es pot realitzar durant tot el mes, des de l'1 fins al 30 de novembre, mitjançant les aplicacions Wikiloc (per veure el trajecte) i Strava (per enregistrar-lo), fet que permet una participació més esglaonada i una experiència personalitzada. L'alcaldessa Anna Palet destaca que aquesta fórmula “afavoreix que més persones puguin descobrir, al seu ritme, la riquesa natural i patrimonial de la garriga empordanesa”. Segons la batllessa, l’objectiu fonamental de la Tallafocs és “arribar a més gent mitjançant l’esport, també a aquells que potser no s’haurien acostat al patrimoni de pedra seca, però que el descobreixen gràcies a la cursa i després hi tornen amb la família”. El trajecte de la cursa fa 12,5 quilòmetres, amb uns 260 metres de desnivell i amb punt de sortida i d'arribada al pàrquing del local social del poble.

Aquest any, l’Ajuntament col·labora amb Carlos Soler i el seu popular Repte del Dr. Soler. Les persones que completin aquest repte, que s'emplaça aquest mes a Baseia, juntament amb el de la Tallafocs durant el mes de novembre obtindran un premi especial.

