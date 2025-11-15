Curses
Més de 900 corredors ompliran una Mitja de Figueres que fusiona esport i univers dalinià
La cursa tindrà tres modalitats (21km, 10km i La Menuda) que es disputaran el 7 de desembre
L'obra de Salvador Dalí tindrà protagonisme tant en les samarretes com en els trofeus
La novena Mitja Marató de Figueres es va presentar aquest divendres a la tarda, en un acte celebrat a la Fundació Gala-Salvador Dalí. La prova, que se celebrarà el diumenge 7 de desembre, arriba enguany amb més caràcter dalinià que mai: tant les samarretes com els trofeus -mostrats per primer cop en la presentació- inclouen una representaci
La 9a edició de la Mitja Marató de Figueres es va presentar aquest divendres a la tarda a la Fundació Gala-Salvador Dalí. La prova, que se celebrarà el diumenge 7 de desembre a partir de dos quarts d'onze del matí, tindrà més caràcter dalinià que mai i ja ha trencat el seu rècord d'inscripcions, tot superant les 900 persones apuntades després d'una ampliació de places.
La sinergia de la Mitja amb l'obra de Salvador Dalí es farà palesa a través de la samarreta amb l'obra Gala Placídia a la part frontal, però també amb uns trofeus de l'edició, revelats en la presentació de divendres i dissenyats per Esports Josep, que inclouran el mateix quadre emblemàtic. Aquesta síntesi entre cultura i esport ha estat possible gràcies al nou conveni de col·laboració entre l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres i la Fundació Gala-Salvador Dalí. “Portar aquesta samarreta és portar una peça de la nostra identitat, una celebració de la creativitat i la superació personal”, va destacar Montserrat Rigall, secretària i dircom de l’organització.
La cursa d'aquest desembre comptarà amb tres modalitats: la Mitja Marató (de 21 quilòmetres), la cursa de 10 quilòmetres i el retorn de La Menuda, una cursa familiar no competitiva per a nens i nenes fins a 12 anys. El recorregut combina carrers de la ciutat i carreteres comarcals, passant per localitats com Vilabertran, Peralada i Cabanes. Les obres a la Pujada del Castell han obligat a modificar la tradicional sortida des de la Torre Galatea per un punt inicial ubicat al carrer Monturiol, a tocar de la Casa Natal de Salvador Dalí, en una nova picada d'ullet al geni figuerenc. Enguany, el recorregut de la cursa no s'ha homologat.
Alejo Almendros, responsable de relacions institucionals de l'Associació Mitja Marató, va expressar la sorpresa amb l'èxit d'inscripcions: "Vèiem aquest any com un any de transició i la idea era arribar a cobrir els 800 dorsals, però en dues setmanes ja estaven complerts". L'allau d'inscripcions va dur els organitzadors a obrir 100 places més, que van exhaurir-se en només cinquanta-dos minuts, tal com es va explicar durant la presentació.
Cada any, l’organització farà una aportació econòmica a una entitat local, i enguany serà Càritas qui rebrà el donatiu. El mossèn Miquel Àngel Ferrés va expressar el seu agraïment en nom de l'entitat solidària, i va instar a "fer una abraçada a tots aquells que venen a Càritas, que són els qui més pateixen". L’Ajuntament de Figueres, a través del Servei d’Esports, també col·labora activament en l’esdeveniment i ahir va estar representat pel regidor Pere Montserrat, que va mostrar-se ambiciós amb les possibilitats de creixement de la Mitja: "És una cursa gran, però encara la volem fer una mica més, i en la desena edició de l'any vinent crec que haurà arribat l'hora que la Mitja assoleixi nous horitzons".
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- Desallotgen un ocupa d'un habitatge de Figueres després de dos anys
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Un conductor s'accidenta al carrer Nou de Figueres i deixa sense llum el sector
- Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués
- Els Mossos detenen dos joves amb antecedents i una menor per llançar objectes contra la Guàrdia Urbana de Figueres