Ciclisme
La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a rodar per Figueres el 24 de març
Tindrà un sentit invers a l'etapa d'aquest 2025: partirà de l'Alt Empordà i acabarà a Banyoles
La Volta Ciclista a Catalunya trepitjarà Figueres, de nou, el 24 de març del 2026, i completarà així un any de gran protagonisme cicloturista a la capital de l'Alt Empordà. Aquest divendres al matí s'ha oficialitzat el recorregut complet de la pròxima Volta, la 105a edició. Com ja se sabia, es repetirà l'enllaç Figueres-Banyoles, però aquest cop en sentit invers al d'aquest 2025. La sortida, per tant, es farà des de Figueres, i el trajecte acabarà a la capital del Pla de l'Estany.
Serà la segona etapa de les set que tindrà la Volta a Catalunya. El debut de la competició serà el 23 de març amb un recorregut amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols; un trajecte que repetirà la primera etapa passada per aigua d'aquest 2025. Canviarà, això sí, l'etapa posterior a la figuerenca. Si en la tercera etapa de l'última edició ja es va pujar cap a la Molina tot partint de Viladecans, la Volta del 2026 es dirigirà cap a la Costa Daurada, en un inèdit enllaç entre Mont-roig del Camp i Vila-seca. Serà en les etapes 4, 5 i 6 quan hi haurà els tres finals en alçada de l'edició, a Vallter, el Coll de Pal i Queralt.
Paral·lelament, també s'ha revelat que la Volta femenina es disputarà amb tres etapes entre el 19 i el 21 de juny, sense pas per l'Alt Empordà.
