La Mostra

La Mostra de Muntanya i Aventura celebrarà la seva 25a edició amb un homenatge a Catalunya

El certamen tindrà lloc entre el 16 i el 24 de gener del 2026 i inclourà nous formats i espais, a més de conferències, projeccions i exposicions

Albert Baguer i Xavier Clotas durant la presentació de la Mostra.

Albert Baguer i Xavier Clotas durant la presentació de la Mostra. / Jordi Blanco

Roger Illa

Figueres

La Mostra de Muntanya i Aventura fa vint-i-cinc anys i, per celebrar-ho, presenta una edició de marcat caràcter català i amb més varietat de registres i espais que mai. El Centre Excursionista Empordanès, representat per Xavier Clotas i Albert Baguer, va presentar aquest dijous al vespre l’edició de 2026. Se celebrarà entre el 16 i el 24 de gener vinents.

L’acte es va celebrar al Cercle Sport Figuerenc i va aprofitar per fer un repàs al primer quart de segle de la Mostra, tant a través de la veu de dos dels seus artífexs com a partir d’un vídeo de Marçal Escobedo que va ajuntar els tràilers i teasers de les diverses edicions. Xavier Clotas, membre de l’organització, va rememorar el novembre del 2002, "quan un colla de socis del Centre van acostar l’Antàrtida a Figueres" en el debut de la iniciativa. En un símil muntanyenc, va explicar que aquell moment representava "el campament base" de la Mostra. "A partir d’aquí, nosaltres hem anat avançant, passi el que passi, en bicicleta, esquiant, en kayak...”, va afegir.

La Mostra més catalana de la història

El també membre de l’organització Albert Baguer va agafar-li el relleu per presentar el programa d’aquesta 25a Mostra de Muntanya i Aventura. Es tractarà d’una edició especial dedicada particularment al talent i a les històries de Catalunya, i tots els ponents i quasi tots els continguts tindran mirada catalana. La programació de la Mostra s’iniciarà el divendres 16 de gener (a les nou del vespre, a la Cate) amb la conferència Wheelprint Stories, a càrrec de Sònia Colomo i Eloi Miquel, dos aventurers catalans que explicaran com van recórrer Amèrica de nord a sud, en bicicleta, durant tres anys. L’altra conferència es farà el divendres 23 de gener, també a les nou del vespre i a la Cate, i es titula Endless Power. En aquest cas la xerrada anirà acompanyada de la projecció d’un documental en el qual es mostren les fites de Ramon Julián en l’àmbit de l’escalada esportiva.

A banda, la programació de la Mostra inclourà exposicions, la presentació del llibre Roques i baumes viscudes d'Ernest Costa, projeccions de documentals com K2 Sergi Mingote; Dues dones, una Patagònia, o Obrint camí. Kangtega 84. Tanmateix, la Mostra continua afegint la proposta de quilòmetre Zero, enguany a càrrec de l’emprenedor Víctor Mestres, que presentarà la seva experiència pujant i baixant els Andes de Xile amb bicicleta acompanyat pels seus amics.

Com a novetat d’enguany, la Mostra s’obrirà a dos espais i dos formats més amb l'anomenada "Jornada de bloc" al fossat del Castell de Sant Ferran (una matinal d'escalada per a tots els nivells, el 24 de gener) i una exposició 3D de coves subterrànies a l’Espai Cultural Bookman, a càrrec de l'espeòleg Víctor Ferrer.

TEMES

