Bàsquet
Xavi Pascual, nou entrenador del Barça de bàsquet
El tècnic català agafa el relleu de Joan Peñarroya
Marc del Río / Iker Kind
Després de gairebé tres dies de profunda reflexió, Xavi Pascual s’ha decantat pel cor. Segons ha fet oficial el Barça, el tècnic català signarà un contracte de tres anys i iniciarà la seva segona etapa a la banqueta blaugrana. Finalment, el de Gavà confia en el projecte d’un club que no li garanteix incorporacions a curt termini, però sí la creació d’un equip fet a la seva mida a mitjà i llarg termini.
La voluntat tant del club com de l’entrenador perquè l’acord es fes efectiu ha estat clau per arribar-hi. A la secció es confiava que finalment acceptaria el contracte. Tot i això, l’agonia s’ha allargat durant diversos dies, ja que l’entrenador no ho tenia del tot clar.
Aquesta serà la segona etapa de Xavi Pascual com a entrenador culer, després d’haver passat dotze anys entre les categories inferiors i el primer equip. El tècnic de Gavà va collir grans èxits, sent una persona molt estimada al Palau Blaugrana. Quatre Lligues Endesa, tres Copes del Rei i l’Eurolliga de París corroboren la seva gran feina a Barcelona.
El català creu que pot treure més rendiment de la plantilla del que s’ha vist en aquest inici de curs. Com s'ha anat comentant a SPORT (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) aquests dies, Pascual considera que s’ha de millorar la zona interior de l’equip, amb la incorporació d’un pívot que reforci aquesta posició, però també que l’equip té més potencial del que ha mostrat últimament.
Està previst que Pascual sigui ja l’entrenador del Barça en la sessió d’entrenament d’aquesta tarda, per la qual cosa podria ocupar la banqueta culer aquest divendres en el duel dels blaugranes contra la Virtus Bolonya. L’objectiu és aconseguir un triomf que augmenti la moral tant dels aficionats com de l’equip, que inicia una nova etapa sota les ordres de Xavi Pascual. Com en els vells temps.
