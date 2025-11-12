Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Sant Miquel de Fluvià deixa escapar els primers punts i la Jonquera es manté ferm en el lideratge

Els fluvianencs empaten a 1 contra el també invicte Verges, mentre que els fronterers no pateixen per superar el Recreativo Marca (0-3)

Tots dos clubs lideren els seus grups amb un coixí de dos punts

Acció del Sant Miquel-Verges.

Acció del Sant Miquel-Verges. / Sant Miquel CF

Roger Illa

Sant Miquel de Fluvià / Figueres

Després d’un inici immaculat en el grup 2 de Quarta Catalana, el Sant Miquel de Fluvià va perdre diumenge els dos primers punts de la temporada. L’equip va empatar a 1 contra un dels altres equips invictes de la lliga, el Verges. Vitaliy Mlynskyy va obrir la llauna pel Sant Miquel just abans del descans, però els baixempordanesos van igualar en el 73’. Tot i l'empat, els fluvianencs continuen líders, ara amb dos punts més que un Medes l’Estartit que tampoc ha perdut. Els del Baix Empordà són, justament, el pròxim rival del Sant Miquel (dissabte 15 a les quatre, a l'Estartit).

Tot darrere seu pressiona el Bàscara amb 13 punts; els de Teixi van començar la lliga perdent contra l'Esportiu Ventalló, però des de llavors només han empatat un partit i han guanyat tota la resta. El passat cap de setmana van vèncer amb tranquil·litat contra el cuer, el Monells B. Els blaugrana estaran atents al duel directe entre els dos equips que tenen per sobre. Tindran un partit més agraït contra el Fortià, desè amb 4 punts, també el dissabte a les quatre de la tarda.

Nova porteria a zero de la Jonquera

En el grup 1, la Jonquera lidera també en solitari i amb el mateix registre que el Sant Miquel -cinc victòries i un empat. No van patir, dissabte passat, contra el Recreativo Marca (0-3), i amb la porteria a zero mantenen el gran registre defensiu de només tres gols en contra en sis partits. Els fronterers acumulen 16 punts i darrere seu, amb 14, tenen l'únic rival del grup que també es manté invicte, el Selvatans. Els groc-i-negres, l'equip amb més pólvora ofensiva d'aquest inici de curs, van tornar a sortir vencedors de l'intercanvi de cops amb l'Elit Palau-saverdera (2-4). El Lladó, que fins fa pocs dies tampoc havia perdut, va patir la primera derrota del curs contra un Roses City B en bona forma (1-2).

TEMES

