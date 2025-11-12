Bike trial
El nen de 12 anys que corona el Pení en bici i entra al Guinness pels seus salts sobre cotxes
Sala ja va ser campió del món de bike trial amb només vuit anys
Javier Fidalgo
L’última edició del Guinness World Records 2026 compta amb 12 nous rècords protagonitzats per talent nacional. La icònica publicació va estrenar la seva versió més actualitzada el passat 8 d’octubre, revelant algunes de les fites que s’han assolit durant l’últim any a Espanya.
La nova edició del llibre Guinness compta amb 2.897 rècords de tot el món. Entre els noms més populars, s’hi troben alguns dels més famosos del nostre país, com Ibai Llanos, Jesús Vázquez o Rafa Nadal.
El nen Guinness
Tanmateix, també hi destaca la història de Jordi Sala, un prodigi de la BMX de només 12 anys. L’esportista català ha aconseguit el rècord de més salts sobre vehicles en un minut fent el cavallet amb bicicleta.
El jove ciclista va saltar fins a 27 cotxes durant un programa televisiu emès en directe el passat 18 de desembre de 2024. A més, Sala va ser campió del món de bike trial amb només vuit anys.
En aquest context, l’emissora RAC1 ha entrevistat el seu pare, també Jordi Sala. “El secret de tot és que li agrada parlar a càmera, hi ha molts nens amb un nivell semblant de bici”, explica a la ràdio.
Per aquest motiu, la creació de contingut a les xarxes socials ha estat fonamental per augmentar la seva popularitat i poder dedicar-se al món de la bicicleta. “Tenim un vídeo de 48 milions de visites a Instagram”, detalla el pare d’en Jordi.
A més, Sala ha revelat que ha detectat “un sistema per fer vídeos virals”. Aquest mètode està vinculat a la fusió de dues disciplines del ciclisme: “La faceta de trial dona molt de joc per fer reptes o coses molt vistoses amb una bici normal de muntanya”.
Recentment, pare i fill s’han centrat a fer algunes de les pujades més difícils de Catalunya. “Ens proposen llocs de referència estratègics que la gent sap que són impossibles de pujar en bicicleta”. En aquest sentit, han aconseguit superar el pendent de Castellbisbal i la pujada al Pení, a l'Alt Empordà.
Per batre aquests rècords, el pare d’en Jordi admet que “el trialer, per norma, és molt tossut”. De la mateixa manera, el jove ciclista reconeix que “quan una cosa no em surt m’enfado molt, ho torno a provar fins que em surt bé”.
