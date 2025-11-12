Entrevista a Catalunya Ràdio
Laporta: "No sabia que venia Messi, però la seva visita em va semblar un acte simpàtic i de barcelonisme"
El president blaugrana assenyala que no es penedeix d’haver obert la porta de sortida a l’astre argentí al seu dia
Albert Guasch
"Va ser un acte espontani i de barcelonisme del Leo. No sabia que venia. Però aquesta és casa seva. Quan m’ho van explicar em va semblar un rampell simpàtic. Tens temps, acabes de sopar i 'per què no hi anem', i hi va anar. Em va semblar simpàtic". Joan Laporta va comparèixer dimecres davant els micròfons de Catalunya Ràdio i es va pronunciar per primera vegada sobre la visita per sorpresa al Camp Nou de Leo Messi.
Les relacions entre tots dos continuen sent inexistents des que l’argentí va haver de marxar d’un dia per l’altre als cinc mesos que Laporta reprengués el poder barcelonista el 2021, malgrat les promeses prèvies, tot i que avui el dirigent ha suavitzat la situació dient que les seves relacions són "correctes". "Ell sap que aquí se l’estima. Se’l considera com el que és, al Barça sempre serà benvingut. Aquesta és casa seva".
El dia que es van obrir les portes del Camp Nou per a un entrenament de l’equip d’Hansi Flick, Laporta va reiterar la seva voluntat d’inaugurar l’estadi reformat amb un partit d’homenatge a Messi, i després de les paraules d’aquest a Instagram i en l’entrevista a 'Sport', aquest acte sembla lluny. "Sempre hem dit que és de justícia que tingui l’homenatge més bonic del món i aquest marc serà meravellós per a un partit d’homenatge a Messi. Jo crec que això li agradaria per les declaracions que he vist", va dir.
Laporta va assenyalar que no es penedeix d’haver obert la porta de sortida a Messi al seu dia. "No em penedeixo de res. El Barça està per sobre de tots, de presidents, jugadors, entrenadors. Al seu dia no va poder ser, les coses van ser com van ser i si l’homenatge pot arreglar el que es va haver de fer, seria perfecte". El mandatari no va voler especular sobre un retorn del de Rosario com a jugador. "No correspon fer això per respecte a tots". El màxim mandatari blaugrana va abordar altres temes de l’actualitat amb els seus noms propis.
Lamine Yamal
"No em preocupa el seu estil de vida. Està disfrutant de la vida amb 18 anys, és molt madur per a l’edat que té. Se l’ha de protegir i ajudar: nosaltres i el seu entorn. Ha viscut molt i ho porta molt bé. És un professional i entrena com el que més. Té un problema amb la pubàlgia i té molt mèrit que continuï jugant amb el procés de recuperació, demostra el seu barcelonisme i compromís. És un geni, hem de fer-lo evolucionar correctament. Encara no ha arribat al punt de la seva màxima excel·lència. És el millor jugador del món en la seva posició".
La selecció i Lamine
"Ho vam notificar en el moment que ho vam saber. Quan el doctor que l’ha tractat ens va dir que necessitava un repòs de 10 dies, ho vam dir a la selecció. Respectem totes les parts, no entrem en polèmiques. Intentem curar els nostres jugadors amb el ritme que ens interessa. Dilluns ja va arribar aquest doctor, que és una eminència. El va explorar dilluns i ens va dir el tractament, tot ha anat rodat. Volem tenir Lamine a disposició del club. Aquest repòs ha coincidit amb la selecció, però crec que no perjudica la classificació de la selecció perquè la té molt ben encaminada. Estem fent el que hem de fer en l’interès del Barça".
Hansi Flick
"El veig tranquil, il·lusionat i motivat. Tenim un contracte i segur que ens posarem d’acord. Viu el Barça intensament i estem encantats amb ell: té caràcter i és sensible. Dins de la tensió del càrrec, crec que està disfrutant, amb aquesta mirada que té".
Limak
"Repetiria amb Limak, per descomptat que sí, la qualitat de la construcció és molt bona, amb un ritme constant, malgrat els inconvenients… Són situacions que hem anat superant. Limak es pren aquest projecte com una cosa única, senten els colors i els veig tan il·lusionats com nosaltres. Aquí exigim que es compleixi amb la legalitat vigent. No hi ha hagut incidents amb referència als treballadors, que és el que sempre m’ha mantingut preocupat, per si succeís algun accident irreversible. És la construcció més gran del sud d’Europa. Estic content amb Limak perquè ha complert la legalitat vigent".
Les eleccions presidencials
"No hi penso en aquests moments. Acabem de començar la temporada, estem en el fragor de la batalla. S’hauran de celebrar, per estatuts, entre el 15 de març i el 15 de juny. Les convocarem quan més convingui al Barça. No m’agrada aquest avantatgisme. Pensaré en el que més convingui a l’equip. Quan vegem com evoluciona l’equip. No em facis dir la data, però sí, per exemple, abans d’unes hipotètiques semifinals de Champions. Tant de bo estiguem competint fins al final en totes les competicions. No ho tenim decidit, tinc ganes de viure aquests moments intensament".
Catalunya i el català
"Està en una situació complicada per tenir més sobirania i competències. Estem condicionant la governabilitat a l’Estat. El rol que hem tingut els catalans sempre ha sigut important i crec que podem condicionar el govern de l’Estat, i és una cosa bona. No faré comentaris de política de partits. Hem de promoure la llengua i fem tot el que podem en aquest sentit. Col·laborem amb Òmnium Cultural perquè l’ús social del català sigui més ampli, per mantenir el sentiment de catalanitat viu. Entre tots, hem de promoure, treballar i parlar en català".
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un alcalde musulmà a Figueres
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Robatori i persecució a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets però el lladre s’escapa
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- Detenen un home a Garrigàs quan fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà