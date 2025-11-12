Futbol
Josu Prieto, el millor futbolista de Tercera RFEF amb l'Escala
Els premis de l'AFE acrediten l'extrem anxover com el millor jugador del grup 5 durant la temporada passada
El millor jugador del grup 5 de Tercera RFEF durant la temporada 2024/2025 és Josu Prieto, el capità de l'Escala. El dorsal deu dels anxovers va ser guardonat per l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) a la IV Gala de Premis de l'entitat, celebrada aquesta setmana a Madrid. Aquest reconeixement depèn de les votacions d'altres jugadors de la categoria.
La temporada 2024/2025 va ser la segona de Josu a les files de l'Escala, després d'haver arribat des del Figueres. Prieto va disputar 31 dels 34 partits de lliga i en tots ells va fer-ho com a titular. Va marcar un total de 4 gols i va contribuir a certificar la salvació anxovera, tot deixant l'equip en una onzena posició final. En aquest inici de la 2025/2026, l'extrem no està tenint tanta continuïtat per culpa d'uns problemes físics. Fins ara ha jugat en 6 de les 10 jornades que s'han disputat.
