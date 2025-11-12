Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josu Prieto, el millor futbolista de Tercera RFEF amb l'Escala

Els premis de l'AFE acrediten l'extrem anxover com el millor jugador del grup 5 durant la temporada passada

Josu, a la gala.

Josu, a la gala. / AFE

Roger Illa

Roger Illa

L'Escala

El millor jugador del grup 5 de Tercera RFEF durant la temporada 2024/2025 és Josu Prieto, el capità de l'Escala. El dorsal deu dels anxovers va ser guardonat per l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) a la IV Gala de Premis de l'entitat, celebrada aquesta setmana a Madrid. Aquest reconeixement depèn de les votacions d'altres jugadors de la categoria.

La temporada 2024/2025 va ser la segona de Josu a les files de l'Escala, després d'haver arribat des del Figueres. Prieto va disputar 31 dels 34 partits de lliga i en tots ells va fer-ho com a titular. Va marcar un total de 4 gols i va contribuir a certificar la salvació anxovera, tot deixant l'equip en una onzena posició final. En aquest inici de la 2025/2026, l'extrem no està tenint tanta continuïtat per culpa d'uns problemes físics. Fins ara ha jugat en 6 de les 10 jornades que s'han disputat.

