Futbol
Jordi Bonet dimiteix com a vocal i allarga la fuga de directius de la Federació Catalana de Futbol
El dirigent ha renunciat aquest dimecres al matí a l'últim càrrec que el mantenia a dins de l'ens federatiu
Marc Brugués
Jordi Bonet ja és història, de moment, a la Federació Catalana de Futbol. El dirigent arbucienc ha presentat aquest dimecres al matí la carta de dimissió com a vocal, el càrrec que mantenia actualment d'ençà que fos destituït al juliol dels de vicepresident i de delegat territorial a les comarques giroinines pel president Joan Soteras arran de les desavinences amb el director general José Miguel Calle. En la carta de dimissió, Bonet assenyala, precisament, Calle com l'instigador de la seva sortida. "Calle és qui mana, qui va als jutjats i ningú de la Federació el controla", diu alhora que revela que va fer decidir Soteras "entre ell o jo".
Tot i els intents per reconduir la situació des del diàleg, Bonet va decidir apartar-se'n i mantenir només el càrrec de vocal. Això sí, a la carta ironitza amb la "poca memòria" que tenen Soteras i Calle. "No recorden que, si ells ocupen els llocs de president i director general, és en bona part gràcies als vots aconseguits a Girona –102 vots, un 20% del total en els darrers comicis–, a més de la meva fidelitat i de tots els directius de Girona –de tres solament en queda un–, i també de l’equip de subdelegats –també els han fet fora a tots–".
Tot plegat doncs, suposa el final de Bonet d'una etapa de més de quinze anys a la Federació que, no obstant això, podria tenir continuïtat a curt termini si manté la idea, ja manifestada públicament en anteriors ocaions i de la qual Soteras i Calle n'estan al cas, de presentar-se a les eleccions de l'any que ve.
