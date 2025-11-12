Primera Territorial
L’Escolàpies s’estrena a la lliga a la pista del CESET (52-70)
És la primera victòria del sènior masculí figuerenc després de començar amb quatre derrotes seguides
El sènior masculí de l’Escolàpies va aconseguir, aquest passat dissabte, la seva primera victòria a la lliga. Ho va fer a la pista del CESET gironí, equip que també ha començat el curs ocupant la part baixa de Primera Territorial. L’Escolàpies va valdre’s especialment d’un bon primer temps, en el qual va poder agafar distància fins a marxar amb un +13 en el descans. Si bé el CESET va ser millor en el tercer quart, l’últim període va tornar a ser pels de Figueres, que van anotar 19 punts i van deixar els locals amb només 4 punts a favor. Aleix Mallol, autor de 25 punts, va ser el màxim anotador.
L'equip figuerenc buscarà fer de la victòria a Girona un punt d'inflexió per canviar el rumb de la temporada. Els figuerencs reben, aquest dissabte a les 19:30h, el colíder de Primera, l'imbatut Cellera-Amer.
