Bàsquet
El Bàsquet Vilafant presenta la seva nova samarreta: "Ens permetrà portar el poble allà on anem"
La nova equipació, de la marca mataronina Wintym, incorpora l'skyline del municipi sobre un taronja més intens que el dels darrers anys
El Bàsquet Vilafant renova la seva pell i ho fa amb el retorn del taronja més elèctric. El club va presentar oficialment, dimarts al vespre a l'Ajuntament de Vilafant, la samarreta de partit que tots els seus equips utilitzen des d'aquesta temporada. La peça incorpora l'skyline del municipi, amb la silueta en color negre de quatre dels seus elements més icònics: la Bòbila d'en Soler, al davant, i l'Església de Sant Cebrià, el Castell de Palol Sabaldòria i Can Massanet a la part posterior. A més, la nova samarreta també conté l'escut actual del club, introduït a principis de la temporada 2024/2025. Les equipacions són produïdes pel fabricant mataroní Wintym, especialitzat en roba de bàsquet.
És, tot just, el quart cop que el Bàsquet Vilafant canvia de samarreta en els seus vint-i-vuit anys de vida. Així ho va explicar el vicepresident i entrenador del primer equip masculí, Jordi Burgas, encarregat de presentar l'acte i de fer un breu repàs als models anteriors d'equipació. "La nova samarreta ens permet portar Vilafant allà on anem", va dir, tot destacant la inclusió de la silueta del poble. La peça inclou els noms dels edificis que hi apareixen amb la seva data de creació, a més de dos dels lemes del club ("Tots som un equip" i "Vilafanàtics del bàsquet"). A més, Burgas va destacar el canvi cromàtic en el color del club: "El taronja s'havia anat embrutint; volíem un taronja que ressaltés i, després de fer moltes proves, creiem que l'hem encertat". Víctor Grau, regidor d'Esports, va expressar "orgull" pel fet que el club de bàsquet vagi "de la mà del municipi" i va desitjar que el Bàsquet Vilafant "continuï creixent i podent presentar més samarretes".
En l'acte també es va presentar un vídeo, realitzat per Marçal Escobedo, en el qual es mostren jugadors i jugadores del club lluint l'equipació en plena pràctica esportiva. La filmació es projectarà de nou durant la presentació del club d'aquest dissabte 15 de novembre a dos quarts de vuit del vespre.
