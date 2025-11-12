Primera Catalana
Arseni Comas serà la mà dreta de Jordi Grabulosa a la banqueta del Figueres
L'exfutbolista assumeix el càrrec de segon entrenador que fins ara ocupava Raül Agné
Arseni Comas és el nou assistent de Jordi Grabulosa a la banqueta de la Unió Esportiva Figueres. El de Sant Gregori, que aquesta temporada pertanyia a l'organigrama del futbol femení del club, passa ara a a ser el segon entrenador del primer equip i relleva Raül Agné en el càrrec. Aquest dimarts a la tarda, Grabulosa i Comas ja van dirigir el seu primer entrenament com a tècnics de la Unió.
A banda, la resta de l'staff tècnic el formaran Joan Payán, que continua com a preparador físic; Toni Marín i Xavi Picón, entrenadors de porters, i Paco Cardosa, delegat.
