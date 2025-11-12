Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera Catalana

Arseni Comas serà la mà dreta de Jordi Grabulosa a la banqueta del Figueres

L'exfutbolista assumeix el càrrec de segon entrenador que fins ara ocupava Raül Agné

Dani Sala, president; Arseni Comas; Jordi Grabulosa, i el vicepresident esportiu Nitus Santos.

Dani Sala, president; Arseni Comas; Jordi Grabulosa, i el vicepresident esportiu Nitus Santos. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Arseni Comas és el nou assistent de Jordi Grabulosa a la banqueta de la Unió Esportiva Figueres. El de Sant Gregori, que aquesta temporada pertanyia a l'organigrama del futbol femení del club, passa ara a a ser el segon entrenador del primer equip i relleva Raül Agné en el càrrec. Aquest dimarts a la tarda, Grabulosa i Comas ja van dirigir el seu primer entrenament com a tècnics de la Unió.

A banda, la resta de l'staff tècnic el formaran Joan Payán, que continua com a preparador físic; Toni Marín i Xavi Picón, entrenadors de porters, i Paco Cardosa, delegat.

TEMES

