Primera Catalana

El Figueres es refà amb un nou de nou

L'equip unionista encadena tres victòries contra el Martinenc, el Vic i el Cassà

El Figueres a Cassà.

El Figueres a Cassà. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Cassà de la Selva

El Figueres ha tornat a aixecar el vol a Primera Catalana gràcies a una ratxa de tres victòries consecutives. Després de vèncer contra el Martinenc i el Vic, aquest diumenge van fer-ho al camp del Cassà. L’equip entrenat per Pau Téllez va guanyar per 1-4 amb una protagonista golejadora, Mireia Vallejo Valle, autora d’un hat-trick amb dos gols a la primera part i un més a la segona. La diana restant, la tercera del partit per a les unionistes, la va fer Carla Bravo en el minut 63.

Amb els últims nou punts, la Unió és ara sisena a Primera Catalana. Acumula tretze punts dels vint-i-quatre que ha disputat. En la pròxima jornada el rival tornarà a ser un conjunt de la zona baixa, la Unificación Santa Perpètua. El partit es jugarà aquest diumenge a Vilatenim (15h).

TEMES

