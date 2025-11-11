Primera Catalana
El Figueres es refà amb un nou de nou
L'equip unionista encadena tres victòries contra el Martinenc, el Vic i el Cassà
El Figueres ha tornat a aixecar el vol a Primera Catalana gràcies a una ratxa de tres victòries consecutives. Després de vèncer contra el Martinenc i el Vic, aquest diumenge van fer-ho al camp del Cassà. L’equip entrenat per Pau Téllez va guanyar per 1-4 amb una protagonista golejadora, Mireia Vallejo Valle, autora d’un hat-trick amb dos gols a la primera part i un més a la segona. La diana restant, la tercera del partit per a les unionistes, la va fer Carla Bravo en el minut 63.
Amb els últims nou punts, la Unió és ara sisena a Primera Catalana. Acumula tretze punts dels vint-i-quatre que ha disputat. En la pròxima jornada el rival tornarà a ser un conjunt de la zona baixa, la Unificación Santa Perpètua. El partit es jugarà aquest diumenge a Vilatenim (15h).
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat