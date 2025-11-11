Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Segona Catalana

Exhibició del Roses a Bescanó per recuperar sensacions a Segona Catalana

L'equip rosinc guanya per 2 a 4 en la visita a un dels equips capdavanters de la lliga

La celebració del Roses després de guanyar a Bescanó.

La celebració del Roses després de guanyar a Bescanó. / AE Roses

Roger Illa

Bescanó

L’AE Roses va aconseguir la tercera victòria de l’any gràcies a un gran partit en el camp del Bescanó (2-4). Els del Gironès arribaven com a tercers classificats de Segona Catalana, però els rosincs van firmar un partit molt complet i van golejar fins a col·locar-se 0 a 4. Van marcar Pol Britos (20’), Àlex Ávila, per partida doble (50’ i 58’), i Iker Ruiz (85’). El Bescanó va maquillar el resultat amb dos gols en els minuts finals.

Amb aquests tres punts, l'AE Roses ja en té deu i agafa oxigen fora de la zona vermella que marca el Bisbalenc, amb sis. Aquest dissabte (17h), l'equip de Nelson Hinojosa rebrà al Mas Oliva el líder, el Begur.

TEMES

