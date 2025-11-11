Tenis taula
El CER l’Escala allarga el mal inici de lliga a Pontevedra i el Tramuntana guanya el primer partit de la temporada
Els dos equips altempordanesos sumen una victòria i quatre derrotes a la Superdivisió
Cap de setmana de sensacions oposades entre el CER l'Escala i el Tennis Taula Tramuntana. El CER va tornar a donar la cara, però va fer curt a Pontevedra (4-2), mentre que el Tramuntana va inaugurar el recompte de victòries a Superdivisió, davant el Tabor (4-1).
Les figuerenques van completar, així, una setmana de bones notícies, després de l'anunci del retorn del club a la zona esportiva municipal. El Tramuntana encadenava quatre derrotes en les primeres quatre jornades, però en el duel de la zona baixa contra el Tabor canari només va haver-hi color altempordanès. La francesa Jeanne Robbes va aconseguir un patit primer punt pel Tramuntana, guanyant l’enfrontament per 3-2, i a partir de llavors Charlotte Carey, Jana Riera i, de nou, Jeanne Robbes van guanyar tres enfrontaments amb més claredat per arribar als quatre punts definitius. Pel camí, quan el Tramuntana dominava per 3-0, Charlotte Carey va perdre en el que va ser l’únic punt visitant. L'equip figuerenc visitarà Jerez en la pròxima jornada, el diumenge 23 de novembre a les onze del matí.
Esforç sense premi del CER
Per la seva banda, el CER l’Escala va perdre el quart partit d’aquesta temporada a la sala del Pontevedra, per 4 a 2. La formació escalenca va competir bé, però, com en altres precedents d’aquest inici de lliga a Superdivisió, la moneda va tornar a caure a favor del rival. Els palistes del CER a Galícia van ser Xavier Peral, Rafael Turrini i Gilles Sohan. Turrini i Sohan van sumar un punt cadascú, després que el Pontevedra s’avancés amb les dues primeres victòries, i van col·locar un momentani 2 a 2 en el marcador. En els dos enfrontaments posteriors, però, Turrini i Xavier Peral van perdre i el Pontevedra va poder tancar el partit amb el definitiu 4-2.
Ara mateix, el CER l’Escala suma quatre derrotes i una sola victòria i voreja les places de descens. L’equip buscarà retrobar-se amb els dos punts a casa, contra l’Alacant, el divendres 21 de novembre (18:30h).
