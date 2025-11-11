Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera Catalana

L'Adepaf Txots continua en el camí de la victòria per col·locar-se colíder de Primera Catalana

L'equip figuerenc no deixa cap opció al Mataró B i s'imposa per 22 punts de diferència (74-52)

L'Adepaf celebra la victòria.

L'Adepaf celebra la victòria. / Adepaf

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Ja són quatre les victòries consecutives de l’Adepaf Txots a Primera Catalana, després de guanyar amb solvència contra un Mataró B que només havia perdut un sol partit. L’equip entrenat per Marc Delemus va vèncer per 74 a 52 al Roser Llop de Figueres.

L’Adepaf Txots va dominar el marcador en tot moment i el Mataró no va anar per davant en cap ocasió. El primer quart es va tancar amb una diferència notable de 17 a 9 a favor dels figuerencs. En el segon període, l’Adepaf encara va prémer més l’accelerador i l’avantatge en el descans ja era contundent, amb una victòria local per 40 a 22. El tercer quart va ser l’únic en el qual els visitants, aprofitant la desconcentració dels de Marc Delemus, van anotar més punts i van arribar a apropar-se fins a vuit punts. L'Adepaf va tornar a mostrar-se seriós i compacte i una nova empenta altempordanesa en els minuts finals va eixamplar de nou el marcador fins al 74-52 definitiu. Kingsley Chukwugozie, amb 21 punts, i Guillem Díaz, amb 19, van ser els anotadors més destacats de la tarda per l’Adepaf Txots.

Cistella de Kingsley Chukwugozie, de l'Adepaf Txots, contra el Mataró B.

Cistella de Kingsley Chukwugozie, de l'Adepaf Txots, contra el Mataró B.

CB Adepaf

El conjunt figuerenc és, ara mateix, colíder de Primera Catalana. Empata a cinc victòries amb el Palamós, el Cabrera i el Blanes. El Palamós se situa per davant, ja que va vèncer l’Adepaf en el duel directe, però ja no lidera en solitari després de l'última derrota a Vilassar. L’equip figuerenc té el segon millor basket-average de la competició, un +91. La pròxima jornada l’enfrontarà, diumenge a les 18h, amb l’Arbúcies.

TEMES

Tracking Pixel Contents