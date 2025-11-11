Primera Catalana
L'Adepaf Txots continua en el camí de la victòria per col·locar-se colíder de Primera Catalana
L'equip figuerenc no deixa cap opció al Mataró B i s'imposa per 22 punts de diferència (74-52)
Ja són quatre les victòries consecutives de l’Adepaf Txots a Primera Catalana, després de guanyar amb solvència contra un Mataró B que només havia perdut un sol partit. L’equip entrenat per Marc Delemus va vèncer per 74 a 52 al Roser Llop de Figueres.
L’Adepaf Txots va dominar el marcador en tot moment i el Mataró no va anar per davant en cap ocasió. El primer quart es va tancar amb una diferència notable de 17 a 9 a favor dels figuerencs. En el segon període, l’Adepaf encara va prémer més l’accelerador i l’avantatge en el descans ja era contundent, amb una victòria local per 40 a 22. El tercer quart va ser l’únic en el qual els visitants, aprofitant la desconcentració dels de Marc Delemus, van anotar més punts i van arribar a apropar-se fins a vuit punts. L'Adepaf va tornar a mostrar-se seriós i compacte i una nova empenta altempordanesa en els minuts finals va eixamplar de nou el marcador fins al 74-52 definitiu. Kingsley Chukwugozie, amb 21 punts, i Guillem Díaz, amb 19, van ser els anotadors més destacats de la tarda per l’Adepaf Txots.
El conjunt figuerenc és, ara mateix, colíder de Primera Catalana. Empata a cinc victòries amb el Palamós, el Cabrera i el Blanes. El Palamós se situa per davant, ja que va vèncer l’Adepaf en el duel directe, però ja no lidera en solitari després de l'última derrota a Vilassar. L’equip figuerenc té el segon millor basket-average de la competició, un +91. La pròxima jornada l’enfrontarà, diumenge a les 18h, amb l’Arbúcies.
