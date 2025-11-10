Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Messi visita l'interior del Camp Nou: "Un lloc que trobo a faltar amb l'ànima"

Significa aquesta visita que ha fet les paus amb Joan Laporta? Sobre aquesta qüestió encara no hi ha la versió del club o del jugador

Leo Messi, a l’interior del Camp Nou, diumenge a la nit.

Albert Guasch

Leo Messi ha tornat a trepitjar la gespa del Camp Nou. En un missatge al seu compte d’Instagram, l’estrella de Rosario ha causat sensació al penjar diverses imatges nocturnes de la seva visita a l’interior de l’estadi de les Corts en reconstrucció. "Ahir a la nit vaig tornar a un lloc que trobo a faltar amb l’ànima", escriu.

"Un lloc on vaig ser immensament feliç –continua–, on vostès em van fer sentir mil vegades la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai vaig poder fer", anota dirigint-se als aficionats barcelonistes.

Significa aquesta visita que ha fet finalment les paus amb Joan Laporta? Sobre aquesta qüestió encara no hi ha la versió del club o del jugador . Serà material d’informació i especulació en les pròximes hores. Casualitat o no, el passeig per les entranyes de l’estadi es va produir amb Laporta a Vigo.

A les imatges es veu Messi caminant cap al Camp Nou en obres i després, d’altres ja a l’interior, trepitjant la gespa, contemplant la reforma enmig de la nit, somrient. L’estadi està il·luminat. L’aparició es deuria produir abans o durant el partit del Barça contra el Celta.

Messi va jugar un partit als EUA, en què va anotar dos gols, i hauria agafat un vol immediatament cap a Barcelona. I el primer que va fer va ser tornar al lloc de tantes tardes d’exhibicions.

