Primera Catalana
El Figueres ja té tècnic: Jordi Grabulosa relleva Hèctor Simón a la banqueta de Vilatenim
L'olotí de 53 anys va passar per la base unionista com a jugador
Després de dues jornades sense un líder clar, la Unió Esportiva Figueres ja té l'entrenador que relleva Hèctor Simón en el càrrec. Es tracta de l'exfutbolista olotí Jordi Grabulosa, de 53 anys. Grabulosa va formar part del planter i el filial figuerenc durant els inicis dels anys 90, i va entrenar a les ordres de Jorge d'Alessandro en l'època daurada del club a Segona Divisió. Més tard va aconseguir un ascens a Primera Divisió quan jugava al Lleida, i també va jugar a clubs com el Nàstic, l'Hospitalet, el Banyoles o el Girona.
Grabulosa és formador de futbol a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de Girona (EUSES) i aquesta serà la seva primera experiència com a primer entrenador. En un reportatge del desembre de 2024 publicat al Diari de Girona, del mateix grup editorial de l'EMPORDÀ, Grabulosa avançava que se "sentia preparat" per fer el pas a les banquetes i que "volia provar-ho". L'olotí ha tingut lligam recentment amb l'Alt Empordà a través del seu fill Aleix, que va jugar la temporada passada amb el Peralada.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda