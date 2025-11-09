Suspès el Ceuta-Almeria a la mitja part per la mort d’un aficionat a la graderia
El partit es va suspendre durant 10 minuts i, tot i que l’home va ser reanimat, va acabar morint de camí a l’hospital
El Periódico
El partit de la Lliga Hypermotion que enfrontava aquest diumenge el Ceuta i l’Almeria va haver de ser suspès a la mitja part per la mort d’un espectador a la graderia. Després d’atendre’l a la mateixa graderia durant més de 10 minuts, els Serveis d’Emergències no van poder salvar-li la vida i el partit va quedar suspès.
En el moment de la suspensió, el marcador de l’Alfonso Murube reflectia l’empat 1-1 entre ambdós equips. Al minut 17, el partit es va interrompre durant deu minuts perquè un espectador havia de ser atès a la graderia. L’home, que en un primer moment va poder ser reanimat, va acabar morint poc després mentre era traslladat a l’hospital més proper.
Un fet trist del qual es va informar més tard a la resta d’espectadors per suspendre el partit en senyal d’homenatge i respecte a la víctima. El partit, que haurà de concloure’s més endavant, encara no té data per a la seva reanudació. La data per disputar aquesta segona meitat restant es comunicarà als aficionats quan s’estableixi.
Per ara, ambdós clubs han enviat les seves condolences als familiars del difunt, aficionat del Ceuta.
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Jordi Vilardell, el "dimoni" de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Presó provisional per a l'home detingut per agredir sexualment una dona de 91 anys a Garriguella