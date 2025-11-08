Tercera RFEF
L'Escala deixa escapar la victòria tot i una primera part de somni contra el Cornellà
L'equip es col·loca amb 3-0 en el minut 30, però els visitants aconsegueixen empatar en el segon temps
Tot i que l'Escala ha tret un punt del partit contra un dels grans candidats a l'ascens, el Cornellà, resulta difícil pensar que l'equip ha marxat content del Nou Miramar. Els de David Gurillo han acabat la primera part amb 3-0 a favor, però el Cornellà, en una reacció admirable, ha aconseguit fer tres gols per posar l'empat a 3 definitiu i deixar la classificació tal com estava.
L'Escala ha viscut cinc minuts d'èxtasi total quan, entre el minut 24 i 29, ha estat capaç de marcar fins a tres cops. Primer ho ha fet un jugador poc avesat a veure porteria, Haji Ceesay. Després, ho han fet dos noms molt més habituats a mullar: el pitxitxi Youssef Zayzoun i el seu company en punta, Adri Expósito. Era el minut 30 i l'Escala golejava per 3 a 0 tot un històric del futbol català com el Cornellà. El partit, però, encara tenia un gir de guió preparat. El Cornellà ha iniciat la gesta en el minut 60. Stefan Golubovic, davanter serbi que va arribar al Baix Llobregat amb la lliga ja començada, ha fet el primer i també el segon (73') del seu equip. Uns deu minuts més tard, en el 82', Guzmán ha tornat a superar Xuti per fer el 3-3.
L'empat allarga la gran ratxa del Cornellà sense perdre. L'equip d'Ignasi Senabre sembla haver tocat la tecla correcta i, si continua amb el nivell actual, lluitarà per l'ascens directe. L'Escala, això sí, no dona treva i l'empat, tot i haver tingut regust amarg, demostra que pot competir contra tothom a Tercera. Els anxovers continuen tercers, dos punts per sota del mateix Cornellà, però podrien baixar alguna posició depenent del que facin l'Hospitalet, el Manresa i la Grama. Al capdavant, el Badalona buscarà aquest vespre aprofitar l'empat dels seus dos perseguidors més immediats per escapar-se en el lideratge. Juguen a les 19:45h al camp del Vilanova i, si guanyen, ja tindran un coixí de quatre punts.
