Primera Catalana
El Figueres continua sense rumb ni timoner i torna a perdre a Vilatenim
El Parets guanya per 0-2 i deixa una Unió sense entrenador cada cop més a prop de la part baixa de Primera Catalana
El Figueres continua perdut a Primera Catalana i, des que Hèctor Simón ja no hi és, ho fa sense ningú al timó. Aquesta tarda, la Unió ha tornat a perdre contra un equip que ocupava la zona baixa, el Parets (0-2). L'equip vallesà ha merescut els tres punts i els ha aconseguit gràcies a un gol a cada meitat, en els minuts 34 i el 63.
Des que l'staff tècnic d'Hèctor Simón va assumir en bloc la direcció de l'equip, el Figueres tampoc ha reaccionat i ha encadenat dos partits pobres. Són quatre partits consecutius sense guanyar, quatre derrotes en els últims sis partits i un rendiment, especialment a casa, que s'allunya del necessari per optar a tornar a Lliga Elit. La Unió tanca el dissabte en la desena posició de la lliga, avançada pel mateix Parets i pel Sant Jaume de Llierca, i encara podria perdre alguna posició més aquest diumenge.
La setmana que ve, dissabte a les 17h, el Figueres té un repte dels grossos per a la novena jornada: visitarà el camp de l'Argentona, el líder, que ha guanyat sis dels set partits que ha disputat.
