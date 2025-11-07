Motor
Palau-saverdera acull dissabte el Clàssic Raid Alt Empordà amb un recorregut secret
És l'última cita puntuable de la temporada del campionat Off Road Classic Cup
Aquest dissabte 8 de novembre de 2025, Palau-saverdera es convertirà en el centre de l’activitat off-road clàssica amb la celebració del V Clàssic Raid Alt Empordà, l'última cita puntuable de la temporada del campionat Off Road Classic Cup. La prova, organitzada sota reglament FEVA, constarà d’un recorregut secret d’uns 120 quilòmetres, dividit en vuit zones de regularitat i dues seccions, combinant pistes i camins emblemàtics de l’Alt Empordà. L’itinerari es mantindrà en secret fins al mateix dissabte a les 8h del matí, moment en què es publicarà per als equips participants, garantint així la igualtat d’oportunitats i l’esperit d’aventura propi dels raids clàssics.
La sortida oficial tindrà lloc a les 12h des de l’Avinguda Mas Oriol de Llers, després de les verificacions administratives i tècniques, que es realitzaran a partir de les 10h a la Plaça Font d’en Mallol, al centre de la població. A les 14h està previst un reagrupament de 30 minuts a la zona esportiva de Llers, i a les 17:30h arribarà el primer vehicle a Palau-saverdera, punt final de la prova. El municipi de Palau-saverdera s’ha bolcat plenament amb l’esdeveniment, oferint el seu suport logístic i acollint el parc final i el lliurament de trofeus, en una jornada que promet espectacle i ambient clàssic per a aficionats i visitants.
Elenc de prestigi
El V Clàssic Raid Alt Empordà comptarà amb la participació de 50 equips, incloent-hi alguns dels millors especialistes de la disciplina, com Javi Juncosa, actual campió d’Espanya de raids de regularitat, que competirà acompanyat pel seu fill Iu Juncosa. Cal recordar que tots dos van ser campions de l’Off Road Classic Cup 2022, fet que afegeix interès a la seva presència en aquesta última cita de la temporada.
També destacarà la participació de l’equip local format per Rafa Ortiz i Eric Michelet, tot un referent dins del campionat. Amb un palmarès envejable —campions el 2020 i 2021, subcampions el 2022 i tercers el 2023 i 2024— són un dels conjunts més regulars i exitosos de l’Off Road Classic Cup des dels seus inicis el 2018. Aquesta temporada, aspiren a la tercera posició de la general i al títol en la categoria 4x2.
Miquel Molina i Marc Pedrals arriben com a ferm candidats a la segona posició del campionat, mentre que els líders actuals i grans animadors de la temporada, Enric Ventós i Xavi Punset, també de l’Alt Empordà, podrien proclamar-se campions del 2025 si mantenen el ritme en aquesta cita decisiva.
A més, cal destacar la presència femenina amb l’equip format per Tere Armadans i Sílvia March, una parella amb un gran potencial. La Tere, amb més de 40 anys d’experiència com a pilot de velocitat i reconeguda com una de les millors especialistes de regularitat sobre asfalt, afronta aquesta prova com a inici d’una nova etapa dins l’off-road de cara al 2026. Per la seva banda, Sílvia March, formada a l’Off Road Classic Cup, ja va demostrar en les dues darreres temporades que pot situar-se entre les millors en aquest tipus de terreny.
Val a dir que totes les categories del campionat estan encara en joc, fet que garanteix una prova intensa fins al final, amb emoció i competència oberta en totes les classes.
Amb aquesta cinquena edició, el Clàssic Raid Alt Empordà es consolida com una de les proves més estimades del calendari, tant per la seva organització com per la bellesa del seu entorn i el caliu del públic empordanès.
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- FABA, de broker a Wall Street a artista: 'Volia tornar a casa i mostrar el que he après en tota una vida