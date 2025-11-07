Barça
Festa en un Camp Nou encara no tan diferent amb el primer entrenament del Barça de Flick
Els jugadors del Barça trepitgen l’Estadi per primera vegada després de 894 dies amb gairebé 22.000 espectadors entre Tribuna i Gol Suds
Albert Guasch
Joan Laporta feia abraçades enèrgics i posava per a fotos amb convidats a l’entrada de la llotja. També amb les persones del seu entorn, executius inclosos. Tots somrients, celebrant el que havien de sentir com una fita després d’un any de retard en el retorn a l’Spotify Camp Nou. De fons, llàstima, la zona del Lateral buida, encara sense llicència per acceptar persones. Arribarà en els pròxims dies. Si el pla de la càmera era molt obert apareixien els obrers amb les seves lluents armilles posant formigó a la tercera graderia. Estampa de la provisionalitat.
Els jugadors de Hansi Flick van saltar a la gespa al compàs de l’himne del Barça a falta de dos minuts de les 11 del matí. L’últim, Lamine Yamal, i estrenant màscara, Eric Garcia. La plantilla al complet va posar per als fotògrafs i es va posar a trotar per la gespa d’un estadi que no trepitjava des del 28 de maig del 2023, el partit contra el Mallorca (3-0). Han passat 894 dies.
Hi ha deu jugadors del primer equip que no han jugat al Camp Nou amb la samarreta blaugrana. Joan García, Szęsny, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Fermín, Dani Olmo, Marcus Rashford i Roony Bardghji. Lamine Yamal només ha jugat set minuts. A finals d’aquest mes podrà complir-se el somni d’infància d’uns quants d’ells. Contra l’Athletic el dia 22 o l’Alabès, el 29, segons l’últim anunci institucional.
Els espectadors, en concret 21.795, es van concentrar entre Tribuna i Gol Sud per veure l’entrenament. El test necessari abans del partit oficial. Molta joventut es va saltar les obligacions acadèmiques i des de les 9 del matí es va posar a fer cua per accedir al recinte de les Corts. Obertes les portes, tots els aficionats amb entrada, previ pagament d’entrada de 5 a 10 euros, van obrir els ulls. Entre grues i material d’obra van desfilar pels passadissos acabats de pintar cap als seus seients. La majoria mirava a dalt, als costats, alguns tocaven les parets com si fossin pedres egípcies.
Les rampes d’accés són més àmplies. Els responsables de l’obra asseguren que una evacuació completa de l’estadi ara es pot realitzar en quatre minuts, la meitat d’abans. Però això per quan estigui completat, cosa que no serà fins a finals del 2027, quan s’instal·li la coberta i les tres macropantalles perpendiculars, la part més delicada de tota la remodelació. Llavors és quan el Camp Nou tindrà un aspecte més diferenciat i modern, amb 105.000 espectadors.
Protegir el llegat
Recopilades algunes primeres impressions entre els presents, la constatació general és que el Camp Nou està com estava, poques diferències. Més pulcre, més net, més bonic, clar. La construcció de 1957 de Francesc Mitjans es manté, amb l’actualització pertinent. S’ha enderrocat la tercera graderia i aquesta s’aixeca ja en un edifici separat, que s’unirà a les dues primeres graderies a través d’escales i rampes. En aquest annex se sostenen els dos anells VIP, encara esquelètics.
"Es tracta de protegir l’estadi del 1957, de posar-lo en valor", ha recordat la vicepresidenta i portaveu del club, Maria Elena Fort, potser la més emocionada amb la tornada de tots els presents. "Tots necessitàvem emocionalment tornar a l’Estadi", ha afegit al veure les grades amb públic.
Els aficionats van disfrutar al veure els jugadors fent exercicis de llançament. I els futbolistes van semblar disfrutar tant com la gent xutant pilotes a la grada, al concloure l’entrenament, una hora i 10 minuts després. Els jugadors van emprendre llavors el camí cap als vestidors a través d’un túnel que ara és vidrat pels dos costats. Darrere, zones VIP, des d’on podran veure entrar i sortir els jugadors. En cas de baralles, aquests vidres es podran difuminar. Però això potser quan la visita del Reial Madrid. Aquest divendres era dia de festa, celebració i pau.
