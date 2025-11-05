Curses
Maçanet de Cabrenys fa el tret de sortida del Circuit Comarcal de Cros
Les diverses categories de la prova es disputaran aquest dissabte 8 de novembre, a partir de les 10h del matí
Aquest pròxim dissabte 8 de novembre s'estrena el Circuit Comarcal de Cros a Maçanet de Cabrenys. És la primera de les cinc proves d'aquesta temporada 2025/2026 i està organitzada pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
La prova es durà a terme a la zona esportiva del poble i hi podran participar esportistes de totes les edats a partir del curs escolar I3 (nascuts l'any 2022). Hi haurà tres recorreguts delimitats de 1000m, 500m i el més curt, l'anomenada Volta Caganius. En funció de la seva categoria, els participants hauran de recorrer una distància o una altre.
Les curses començaran a les 10h i finalitzaran a les 12h. Seguidament, es durà a terme l'entrega de medalles. Es premiaran els tres primers classificats de cada categoria i sexe. A la categoria Caganius es lliurarà una medalla de participació a tots els esportistes de I3, I4, i I5 que hagin participat a la prova. Durant el matí, també hi haurà un espai de jocs inflables per a tots els participants.
Les inscripcions anticipades estaran obertes en aquest enllaç fins aquest dijous 6 de novembre a les 12h. En finalitzar aquest termini, romandran tancades fins el mateix dia de la prova, quan es reobriran en format presencial a partir de les 9h. Tota la informació en relació a la prova (horaris, espais, recorreguts, inscripcions i categories) es pot trobar a la pàgina web de www.cealtemporda.cat.
