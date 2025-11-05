Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maçanet de Cabrenys fa el tret de sortida del Circuit Comarcal de Cros

Les diverses categories de la prova es disputaran aquest dissabte 8 de novembre, a partir de les 10h del matí

L'anterior Circuit Comarcal de Cros en el seu pas per Castelló d'Empúries.

L'anterior Circuit Comarcal de Cros en el seu pas per Castelló d'Empúries. / CEAE

Redacció

Maçanet de Cabrenys

Aquest pròxim dissabte 8 de novembre s'estrena el Circuit Comarcal de Cros a Maçanet de Cabrenys. És la primera de les cinc proves d'aquesta temporada 2025/2026 i està organitzada pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys

La prova es durà a terme a la zona esportiva del poble i hi podran participar esportistes de totes les edats a partir del curs escolar I3 (nascuts l'any 2022). Hi haurà tres recorreguts delimitats de 1000m, 500m i el més curt, l'anomenada Volta Caganius. En funció de la seva categoria, els participants hauran de recorrer una distància o una altre.

Els horaris de sortida de les diferents proves.

Els horaris de sortida de les diferents proves. / CEAE

Les curses començaran a les 10h i finalitzaran a les 12h. Seguidament, es durà a terme l'entrega de medalles. Es premiaran els tres primers classificats de cada categoria i sexe. A la categoria Caganius es lliurarà una medalla de participació a tots els esportistes de I3, I4, i I5 que hagin participat a la prova. Durant el matí, també hi haurà un espai de jocs inflables per a tots els participants.

Les inscripcions anticipades estaran obertes en aquest enllaç fins aquest dijous 6 de novembre a les 12h. En finalitzar aquest termini, romandran tancades fins el mateix dia de la prova, quan es reobriran en format presencial a partir de les 9h. Tota la informació en relació a la prova (horaris, espais, recorreguts, inscripcions i categories) es pot trobar a la pàgina web de www.cealtemporda.cat.

TEMES

