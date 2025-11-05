Futbol
Un jove amenaça els juvenils del Sarrià amb una navalla al camp del Montagut
El partit de la jornada 5 del grup 4 de Segona Divisió es va suspendre a la mitja part arran dels fets
Tatiana Pérez
Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir diumenge passat al camp de futbol de Montagut, després de rebre l’avís a través del ‘112’ per un incident en el partit de juvenils entre la Penya Esportiva Montagut A i el Sarrià de Ter A (Segona Divisió, grup 4). Segons ha pogut saber Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, un jove va amenaçar alguns jugadors del conjunt sarrianenc amb una navalla a la mitja part del partit i va poder escapar del Municipal abans que arribés la policia. L’individu seria veí del municipi garrotxí, però es tractaria d’una persona externa al matx i tampoc tindria res a veure amb el club local. L’àrbitre va suspendre el partit arran dels fets -després de la primera part el marcador era de 3-0 a favor del Montagut-.
“El futbol cada vegada està més malament, hi ha una violència que és brutal”, lamenta Josep Bosch, delegat i pare d’un dels futbolistes del Sarrià que diumenge passat es trobava al camp del Montagut. “De sobte, vaig veure que hi havia un noi increpant i discutint amb dos jugadors nostres, els vaig anar a separar i tenia una navalla a la mà. Era de dimensions considerables. Directius del Montagut també hi van anar per agafar-lo, però va escapar-se corrent pel bosc. Són nanos de 16, 17 i 18 anys… És molt fort”, explica el sarrianenc i afegeix que “algun dia tindrem una desgràcia”. El jove armat hauria accedit a una zona del camp “on no hi podia ser” i va aturar els jugadors del Sarrià de camí al vestuari en el descans.
Després que hi arribés una patrulla dels Mossos, l’àrbire va decidir suspendre un partit que “no va tenir cap baralla ni res” fins a l’aparició del jove amb la navalla. “Es va crear un moment de tensió i d’inseguretat, però no tenim res amb el Montagut. Últimament dona la sensació que pot passar a qualsevol camp perquè hi ha una violència a tot arreu que és increïble. Tant de bo la Federació (FCF) posi una mica més d’ordre perquè mai passa res fins que passa. No qualsevol persona porta una navalla a la butxaca, no és normal. Si no arribo a apropar-m’hi, no sé què podria haver passat”, sospira Bosch.
La junta del Montagut es reunirà pròximament i valorarà els fets, però el club ja va explicar en una publicació al seu compte oficial d’Instagram que “condemnem qualsevol acte de violència en l’àmbit esportiu i lamentem sincerament que els membres de l’equip rival s’hagin vist afectats per aquesta situació”.
A data d’avui, no consta cap denúncia als Mossos per cap dels dos clubs.
