La Generalitat detecta desenes de treballadors turcs 'sense papers' a les obres del Camp Nou
Gabriel Ubieto
A les obres del Camp Nou s’està produint un degoteig d’acomiadaments aquests dies. Diverses subcontractes que duen a terme la remodelació de l’estadi del FC Barcelona han començat a acomiadar treballadors que havien estat operant sense la documentació en regla, majoritàriament amb el permís de residència caducat i sense un permís de treball vigent.
Una vintena d’antics treballadors d’una d’aquestes empreses, Extreme Works UAB –una societat amb seu a Lituània–, s’han concentrat aquest dimarts a primera hora del matí per protestar a les entrades del coliseu blaugrana, en una manifestació impulsada pel sindicat CCOO.
La Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat de Catalunya, va poder identificar diversos empleats en situació irregular i està elaborant possibles actes d’infracció, segons expliquen a aquest mitjà fonts del Departament d’Empresa i Treball. “La Inspecció continuarà actuant”, ha afirmat el secretari de Treball, Paco Ramos, aquest dimarts en roda de premsa. En aquesta, ha avançat que esperen tenir els primers resultats d’aquestes actuacions en un termini de tres setmanes.
“Fa gairebé un any que soc aquí a Barcelona treballant al Camp Nou i no puc tornar a veure la meva família. La meva filla està hospitalitzada i pateixo per ella”, explica Hakan Turkmen, tècnic en prevenció de riscos laborals. Aquest home, nascut a Istanbul fa gairebé quaranta anys, va començar a treballar al Camp Nou la nit de Nadal del 2024, segons relata. Hi va arribar des de Turquia, de la mà d’una empresa amb seu a Lituània i amb un permís de residència d’Hongria, que avui està caducat.
Un triangle burocràtic amb el qual l’empresa per a la qual treballava ha portat desenes d’empleats des de l’altra punta d’Europa per executar una obra en què han participat o hi participen milers d’obrers. Aquest modus operandi també l’han utilitzat moltes altres societats per proveir de mà d’obra Limak, la constructora turca encarregada de les obres.
El juliol de l’any passat, El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, ja va destapar que centenars d’obrers nascuts a Romania, però contractats per una empresa amb seu a Hongria, vivien en hotels de Calella i havien estat portats a l’obra blaugrana sense contracte. Llavors, la Inspecció de Treball va iniciar una investigació per determinar l’abast de la infracció i ara, en el cas dels obrers turcs d’Extreme, també ha actuat.
La Generalitat investiga
El passat 25 de setembre, una vintena d’agents de l’autoritat laboral es van personar a les obres, segons confirmen fonts del Departament d’Empresa i Treball, i els inspectors van poder determinar que hi treballaven múltiples professionals sense els permisos corresponents. “La Inspecció està aixecant actes per cada persona en situació irregular i les actuacions encara no estan tancades”, afegeixen les mateixes fonts.
Turkmen és un d’ells i ara es troba atrapat. Si torna al seu país, no podrà tornar a Europa i haurà de renunciar a un sou d’uns 2.000 euros –per més de 50 hores setmanals, tots els dies de la setmana– que li permet mantenir la seva família a Turquia. “Quan ens vam cansar d’esperar les seves promeses i vam acudir a un sindicat per assessorar-nos, ens van acomiadar”, explica Razman Cetin, també acomiadat per la mateixa empresa.
“Ens veuen com a esclaus”, insisteix, comunicant-se a través del traductor del telèfon mòbil. I és que, des que van arribar a Barcelona, fa gairebé un any, amb prou feines han fet una altra cosa que treballar, i de la vintena d’obrers acomiadats no n’hi ha cap que parli castellà.
Nova polèmica entre les subcontractes
Cetin i Turkmen relaten unes condicions laborals salarialment millors que les d’altres companys d’obra. Ells són treballadors qualificats, escassos i buscats a les obres catalanes, i la gran constructora Limak, a través de subcontractes, els ha hagut d’anar a buscar fora.
Diversos treballadors menys qualificats i que van tenir un paper més rellevant en la fase inicial de l’obra van relatar a aquest mitjà salaris de poc més de 1.000 euros per jornades de gairebé 60 hores setmanals i amb només un dia de descans a la setmana; condicions que, entre altres, incompleixen el conveni laboral de la construcció i per les quals diverses subcontractes del Camp Nou ja han estat sancionades per la Inspecció.
Les denúncies de diferents treballadors s’han anat succeint durant els últims mesos. Un grup de refugiats palestins va relatar a aquest mitjà, el juliol d’aquest any, diverses irregularitats que van posar en coneixement de la Inspecció, com acomiadaments mentre estaven de baixa, salaris per sota de conveni i jornades excessives. L’autoritat laboral ha anat actuant, però les denúncies s’han anat repetint i ara, per primera vegada, un grup de treballadors turcs s’ha mobilitzat per intentar forçar la seva empresa a readmetre’ls.
CCOO de Catalunya, segons explica el seu portaveu de la Federació de Construcció, Carlos del Barrio, ha intentat parlar tant amb Limak, com a responsable de l’obra, com amb el Barça, per intentar intervenir, sense èxit.
El FC Barcelona, en una roda de premsa realitzada el 17 de juliol de 2024, va reconèixer l’existència de males pràctiques entre les subcontractes que construïen el seu nou estadi. El director d’operacions de l’Espai Barça, Joan Sentelles, va afirmar que “no hi va haver mala fe” i va avançar la signatura d’un conveni amb els sindicats més representatius del sector de la construcció catalana per augmentar la fiscalització de les obres. Aquest conveni, tot i ser anunciat, mai no s’ha arribat a materialitzar.
