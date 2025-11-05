Actualitat blaugrana
Laporta augura la tornada al Camp Nou a finals de novembre després que s’esgotin les entrades per a l’entrenament públic
El club ha venut les 23.000 localitats per veure entrenar l’equip de Flick al recinte blaugrana, un acte que servirà de test per tornar a l’estadi en obres
Detecten un cas de tuberculosi entre treballadors de les obres del Camp Nou i activen l'estudi de contactes
Albert Guasch
Després de molt temps de mobilització baixa en entusiasme per part de la massa social blaugrana, el FC Barcelona ha pogut notificar una mostra que el retorn a l’Spotify Camp Nou potser pot revertir la situació. Les entrades per contemplar l’entrenament de portes obertes que l’equip de Hansi Flick portarà a terme aquest divendres a l’estadi en obres s’han esgotat, segons ha comunicat l’entitat barcelonista.
El club va posar a disposició dels aficionats barcelonistes 23.000 entrades a un preu d’entre 5 i 10 euros, més 2,5 en despeses de gestió, ubicades entre la Tribuna i el Gol Sud. Són les dues zones en les quals el club disposa del permís de llicència de primera ocupació per part de l’Ajuntament de Barcelona, la que correspon a la fase 1A de la remodelació. El club ha anunciat que podria alliberar entrades addicionals en els pròxims dies, en cas que les reservades per a compromisos institucionals o tècnics no siguin finalment utilitzades.
L’entrenament, que es produirà dos dies després del partit d’avui del Barça contra el Bruges a la Champions, servirà a l’entitat blaugrana com a prova per a la tornada oficial al Camp Nou, per a la qual encara no hi ha data oficial després de dues temporades d’exili. El retorn depèn que el consistori concedeixi al Barça la llicència de la fase 1B, la que possibilita ocupar la zona del Lateral, just davant de la Tribuna.
Quan s’obtingui aquest permís, el recinte podrà acollir 45.000 espectadors, suficients per equiparar el rendiment econòmic del Camp Nou amb el de Montjuïc. A les oficines d’Arístides Maillol s’estudien com a possibles dates de l’esperat retorn el partit de Lliga contra l’Athletic, el 22 de novembre, o contra l’Alabès, el 29 del mateix mes. "Si no hi ha cap contratemps, espero que puguem tornar a disputar un partit al Camp Nou el dia 22 o el 29", ha comentat el president blaugrana, Joan Laporta, des de Bruges.
Laporta ha celebrat que s’hagin esgotat les entrades. "Hi ha moltes ganes de Camp Nou. Que s’hagi venut tot l’aforament és una gran notícia", ha comentat. "És un entrenament que és un test que hem de fer. És per saber com funcionaran tots els aspectes necessaris per organitzar un partit de futbol. Ja s’ha constatat que tot està llest. I ara s’ha de fer amb públic".
Els accessos, clau
Aquest primer entrenament obert al públic servirà, tal com ha dit Laporta i han precisat des de les oficines del FC Barcelona, com a "prova tècnica i operativa per comprovar el correcte funcionament dels sistemes d’accessos i diferents aspectes de la instal·lació", com la megafonia i la il·luminació. Però a ningú se li escapa que el cor del test serà la seguretat dels espectadors, en particular l’entrada i la sortida de l’estadi. Aquest punt és el que va provocar, en detectar-se deficiències, que l’Ajuntament retardés la concessió de la llicència de primera ocupació de la fase 1A.
Sigui contra l’Athletic o contra l’Alabès, la tornada al Camp Nou seria just un any més tard del previst i amb menys espectadors dels anunciats en el seu moment, quan es va fer públic que la constructora turca Limak havia guanyat el concurs intern. Llavors es va dir que, el novembre del 2024, coincidint amb el 125è aniversari del naixement del FC Barcelona, hi entrarien uns 60.000 espectadors.
Aquest examen d’estrès al Camp Nou coincideix amb la protesta d’un grup de treballadors d’una companyia subcontractada, que aquest dimarts es van concentrar a primera hora del matí per protestar als accessos de l’estadi pel degoteig d’acomiadaments. Són treballadors que han estat operant sense la documentació en regla, majoritàriament amb el permís de residència caducat i sense un permís de treball en vigor.
