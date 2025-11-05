Futbol
El Catalunya - Palestina es jugarà a Montjuïc
Després dels dubtes de les últimes hores, es confirma que el partit es disputarà a l'Estadi Olímpic
L.B.
Montjuïc serà la seu del Catalunya - Palestina. Tot i els dubtes de les últimes hores, les diferents parts han arribat a un acord per poder utilitzar l’Estadi Olímpic de Montjuïc com a escenari per a l’enfrontament que es disputarà el 18 de novembre a les 18.30 hores. Amb aquesta decisió, el partit podrà acollir més de 50.000 persones en una jornada que pot esdevenir històrica.
La disputa del partit a Montjuïc simbolitzarà el suport de milers d’aficionats catalans —aproximadament unes 50.000 persones si es venen totes les entrades— a Palestina. L’Ajuntament de Barcelona, per tant, posarà l’estadi a disposició del partit i n’assumirà els costos juntament amb la plataforma Act X Palestine, promotora de la iniciativa, que ha anunciat que ja s’han reservat gairebé 17.000 entrades. El partit representarà un gest de germanor esportiva i de compromís social, posant en valor el paper del futbol com a eina d’unió, solidaritat i projecció internacional. El pròxim dimecres, 12 de novembre, la FCF farà l’anunci oficial de la llista de convocats per al partit contra Palestina.
Reclamació des d’un inici
La intenció de l’ens federatiu és que el partit es disputi a l’Estadi Olímpic, que actualment és el feu del Barça mentre duren les obres del Camp Nou. Però, tal com van alertar les entitats “ACTxPALESTINE” diumenge passat, existia la possibilitat que finalment el partit no es jugués a Montjuïc. “Fa setmanes que les entrades haurien d’haver sortit a la venda i que s’hauria d’estar explicant arreu del país la dimensió històrica d’aquest partit, que arriba després de dos anys de genocidi a Palestina”, reivindicava l’organització en un comunicat. L’entitat defensava que hi havia la voluntat per part de les administracions de traslladar el partit a un estadi més petit i fora de Barcelona: “Ajornar la comunicació, els actes previs i la venda d’entrades fins tan pocs dies abans del partit només pot respondre a la voluntat de fer fracassar la jornada”.
Amb l’anunci de Montjuïc, la problemàtica queda resolta. L’acord s’ha tancat entre la Federació Catalana de Futbol, amb la col·laboració del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Districte 11, Ciutats de Palestina i l’entitat Act x Palestine. Tal com ha informat la FCF, les entrades es posaran a la venda en les pròximes hores i tots els aficionats que ho desitgin podran comprar-les per assistir al partit històric. Dies abans, la selecció del País Basc celebrarà el mateix enfrontament a un San Mamés que s’espera ple fins a la bandera.
