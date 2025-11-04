Primera Catalana
El Figueres pesca un vell conegut de l'Escala
El blanenc Gerard Pouget 'Pugi' torna a Vilatenim després d'una temporada i escaig al Nou Miramar
El Figueres suma una nova peça de valor en el seu mig del camp. Es tracta de Gerard Pouget 'Pugi', futbolista de 24 anys i nascut a Blanes. Pugi arriba de l'Escala i baixa, per tant, dues categories de cop. Torna a un camp que ja coneix: va jugar a la Unió durant la temporada 2021/2022, amb l'equip a Tercera, i va tenir un rol destacat amb un total de 21 partits disputats.
Després de descendir amb el Figueres, Pouget, que abans havia passat pel planter del Girona i el Llagostera, va continuar fent carrera a Tercera RFEF. Ha jugat al Sant Andreu (2022/2023), la Pobla de Mafumet (2023/2024) i, des de l'estiu de 2024, a l'Escala. Amb Raúl Paje va alternar titularitats i suplències, si bé va acabar disputant un total de 30 partits de lliga. En aquest inici de temporada, ja amb David Gurillo en el càrrec, Pugi havia perdut protagonisme i només havia disputat 3 dels 9 partits.
A Figueres, el de Blanes també ajudarà a reforçar la pilota parada. La temporada passada va fer dos gols dels millors gols de falta directa de la temporada. Aquest, contra la Montanyesa, és un d'ells:
