Èxits de l’Aprenem en els Campionats de Catalunya de ball esportiu

El club hi participa amb quatre ballarins

Els ballarins amb l'entrenadora, Eva Serra.

Els ballarins amb l'entrenadora, Eva Serra. / Aprenem

Redacció

Redacció

La Garriga

Aquest passat diumenge es van celebrar a La Garriga els Campionats de Catalunya de Ball Esportiu del 2025. Dues parelles de l’escola Aprenem de Figueres hi van aconseguir grans resultats. Arnau Serra i Elisabet Mercader, de catorze anys van ser campions de la Copa Federació de balls estàndards i subcampions en llatins. També van guanyar en balls caribenys i van ser subcampions de la Copa Catalunya d’estàndards i tercers en llatins. Els petits Jordi Serra, de nou anys, i Kiara Montinaro, de set, van ser subcampions de la Copa Catalunya en les tres modalitats: estàndards, llatins i caribenys.

