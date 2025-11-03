Tercera RFEF
Pime desfà les aspiracions de lideratge de l'Escala contra el Badalona (1-0)
Els xampanyers perden la ratxa amb un gol del de Santa Llogaia en els últims instants
Jona Morilla i Antonio Bioque veuen la vermella i es perdran el duel directe contra el Cornellà
L'Escala va viure la seva segona derrota del curs al camp del Badalona. Ho va fer de manera especialment cruel, amb un gol en els últims instants del temps reglamentari que va trencar el que hauria estat un valuós empat a zero. La diana la va fer el santallogaienc Èric Pimentel, tot complint la llei de l'ex entrant com a revulsiu. Gràcies a aquest 1 a 0, el Badalona es manté imbatut i es reforça en el lideratge, mentre que l'Escala, que tenia l'opció d'avançar-lo, queda quatre punts per sota.
El partit va estar farcit d'alternatives, tal i com s'esperava d'un duel que decidia la primera posició de Tercera RFEF. Tots dos equips en van tenir de clares. Per l'Escala va estar especialment a prop de marcar Marc Gelmà, amb un xut creuat que va fregar el travesser. A banda, els anxovers van espantar els escapulats amb més d'una mostra del seu temible joc directe. El Badalona va tenir les més clares i va fer brillar Jona Morilla amb diverses intervencions d'enorme mèrit. La primera part va tenir un episodi curiós amb l'absència durant uns minuts d'Antonio Bioque, que va deixar l'Escala amb deu homes. Marc Gelmà, a la mitja part, va donar l'explicació pertinent:
El guió va canviar del tot en el minut 64. El mateix Bioque va veure la segona groga per una manotada quan tenia la pilota en possessió. L'expulsió del central badaloní va decantar el partit a favor dels locals. Pedro Dólera va ensumar la sang i no va tardar a introduir la pólvora d'Èric Pimentel i el desequilibri de Tom Diawara. L'Escala va saber aguantar bé i semblava que podia rascar un punt que, donat el context, tenia gust de victòria. Pime, però, no tenia la mateixa idea. Xevi Germán va tenir un error en la sortida de pilota, el Badalona va robar en una situació idònia per castigar al contracop i el davanter de Santa Llogaia, que va rebre una passada a l'espai i va regatejar Jona, no va perdonar. Era el minut 89.
En el que restava, només va haver-hi temps per una altra mala notícia: Jona va sortir a la desesperada en un nou contraatac escapulat, va atropellar Jaume Piñol i va veure la vermella directa. Serà una baixa de molt pes pel nou duel directe que hi ha a la cantonada. Dissabte vinent (16:30h) el Cornellà, ara segon classificat per damunt l'Escala, visita el Nou Miramar. Els del Baix Llobregat tenen dos punts més a la taula.
