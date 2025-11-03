Tercera RFEF
El Peralada i el Tona compleixen el guió amb un empat sense gols
L'equip d'Àlex Marsal encadena tres partits sense perdre i és novè amb quinze punts
El Peralada i el Tona arribaven empatats a punts, amb una ratxa recent idèntica i amb uns registres de gols a favor i en contra pràcticament calcats. El partit preveia extrema igualtat i així va acabar sent: altempordanesos i osonencs van empatar a zero en un duel marcat per l’encert defensiu d’uns i altres.
Tot i que cap dels jugadors va ser capaç de marcar, el matx va tenir opcions clares per als dos rivals. Cap d’ella va arribar a bon port. Master Omar no va estar encertat en la punta de la llança peraladenca, i Llorenç Busquets va fregar el gol amb un pal i un u contra u fallat. En el temps afegit, Pol Blay va engaltar un xut que va ser desviat per un defensa i que el porter rival va poder blocar. El Tona també va tenir opcions clares per desfer l’empat, especialment en la segona meitat. Sergi Romero va treure una pilota sobre la línia de gol, un cop de cap en un córner va anar al pal i Arnau Fàbrega va fer diverses aturades de mèrit. Al final, el porter llançanenc i Craviotto, el seu homòleg a la porteria del Tona, van ser els grans protagonistes de l’empat sense gols.
El Peralada és novè amb quinze punts, encadena tres partits sense perdre i visitarà la Grama aquest diumenge vinent (11:45h).
