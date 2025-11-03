Lluita per la presidència del Barça
L’oposició busca enderrocar Laporta mitjançant una complexa unió
Víctor Font presentarà el dilluns 17 de novembre una nova alternativa electoral al costat del financer Jaume Guardiola i al grup de socis 'Seguiment FCB', de la qual no participaran altres opositors com Xavier Vilajoana i Marc Ciria
Francisco Cabezas
Els períodes preelectorals al FC Barcelona acostumen a ser sempre similars. Els esmorzars, els dinars i els sopars se succeeixen entre aspirants presidencials i líders d’opinió malgrat que, en realitat, tot estigui en mans dels més de 110.000 socis amb dret a vot que decideixin participar en uns comicis que s’hauran de celebrar entre el 15 de març i el 15 de juny del 2026. Es teixeixen aliances, d’altres es trenquen, i es mira amb recel tant a l’arribista com a qui té el govern de la maquinària del club, tantes vegades fonamental. Joan Laporta, als seus 63 anys i tal com reconeixen els qui s’enfronten a ell, continua sent el gran favorit per continuar presidint l’entitat blaugrana.
Víctor Font, que en les eleccions del 2021 va ser votat per 16.679 socis (per Laporta ho van fer 30.184 vots, sent el segon candidat més votat de la història del club), ja dedica el seu temps en exclusivitat a una única missió: prendre la presidència del Barça. Es lleva i se’n va a dormir pensant-hi, sense que cap altra activitat laboral el pertorbi. I per això, conscient que ni amb el seu nom i cognoms ni amb la marca que l’ha acompanyat fins ara (Sí al Futur) en tindrà prou, intenta formalitzar una candidatura unitària on puguin integrar-se tant perfils financers, com Jaume Guardiola (president del Cercle d’Economia i de la Comissió Econòmica el 2021), com a representants socials de base, com el grup Seguiment FCB.
Així, el 17 de novembre i sota el paraigua semàntic "El Barça que volem", Font ha cridat a la celebració "d’un gran acte d’afirmació barcelonista". "Serà una representació de la diversitat del barcelonisme, amb personalitats i col·lectius diversos compromesos amb la causa", mantenen en la comunicació transmesa pel grup. La causa, en aquest cas, no és cap altra que enderrocar Joan Laporta i la seva junta directiva. "L’objectiu és fer visible que hi ha molts culers de diferents sensibilitats que creiem que un Barça millor és necessari, i que aquest acte sigui el punt de partida per sumar una gran majoria social que ho faci possible."
De moment, encara no han sigut revelats noms més enllà de Font, Jaume Guardiola i FCB (liderat per Carles Ordiales). La idea és que s’uneixin noms "per donar forma a un projecte que transcendeixi el que es coneixia fins ara", aclareixen des del grup de Víctor Font. El projecte ja ha estat explicat a representants de la societat civil catalana, però també a grups penyístics, sempre claus en els processos electorals. S’està tenint en compte el risc que la iniciativa pugui concentrar una elit social, política i econòmica amb poc vincle amb el carrer, tal com va passar en el seu dia amb el publicista Lluís Bassat.
Negativa d’opositors
No és un camí senzill per a ningú. Malgrat que en el grup de Font són conscients que en unes eleccions davant Joan Laporta la divisió de vot entre candidats és el principal enemic, en el complex panorama electoral barcelonista els acords són difícils. De moment, l’exdirectiu i aspirant presidencial Xavier Vilajoana, també president de l’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya, no participarà d’aquest intent de candidatura unitària. No l’hi han proposat i ell mateix rebutja una iniciativa que qualifica de "Frankenstein", preferint apostar la seva sort per un projecte únic i en què fa mesos que inverteix.
Tampoc participarà en aquest acte el financer Marc Ciria. Després d’aparcar en el panorama barcelonista amb l’intent fallit de portar a l’assemblea de compromissaris una votació per impedir una hipotètica venda de la societat BLM, Ciria continua preparant una alternativa pròpia de cara a les eleccions al club.
Des del grup de Font tenen clar que la seva idea no implica anar incorporant a altres caps de l’oposició –el lideratge de Font queda fora de tot dubte–, sinó per incloure un altre tipus de peces i sensibilitats que no formin part del panorama de l’actual entorn. Un dels grans reptes serà intentar convèncer Leo Messi perquè s’impliqui d’una manera o altra, cosa gens senzilla malgrat que la relació entre l’argentí i el president Laporta es trenqués després de la sortida de Messi del club a l’estiu del 2021.
