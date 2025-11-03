Motor
Juan Pedro García i Jan Rosa guanyen el Rally Costa Brava Històric a Empuriabrava
L'edició, definida com la "millor de la història" per l'organització, reuneix 126 equips inscrits
Juan Pedro García i Jan Rosa (Citroën AX GT) van ser els vencedors del XXII Rally Costa Brava Històric, la prova de regularitat per a vehicles clàssics i històrics organitzada per RallyClassics. Per segon any seguit, el ral·li va tenir una doble seu, enguany amb començament a Sant Feliu de Guíxols i final a Empuriabrava. L'organització va fer una valoració molt positiva de l’ambient a totes dues poblacions, definint-lo com a "magnífic".
El XXII Rally Costa Brava Històric estava inclòs en el calendari de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) i va comptar amb 126 equips inscrits, dels quals un 35% estrangers de 12 nacionalitats diferents. La participació femenina, impulsada pel programa #MotorDona de RallyClassics, també va ser destacable, amb 4 dones pilot i 30 dones copilot. A més, l’equip femení de mecàniques de l’Escola Tècnica de Girona va garantir l’assistència als participants, i també hi va haver moltes dones amb responsabilitats en diverses àrees de l’organització.
Pel que fa als vehicles, el XXII Rally Costa Brava Històric va ser un veritable museu en moviment. Dels 126 equips inscrits, una trentena conduïen cotxes de més de cinquanta anys d’antiguitat. Entre els vehicles mítics que s’han pogut veure en acció destaquen els Porsche 911, Lancia Delta HF Integrale, Renault 5 Turbo, BMW 2002, Lotus Elan i Toyota Celica. A més, també van participar unitats excepcionals de gran valor històric, com ara Citroën DS 21 Pallas, Datsun 1600 SSS, Alfetta GTV, Volvo Amazon, Porsche 356 i Fiat Abarth Berlina Corsa.
El protagonisme dels vehicles històrics encara va estar més accentuat enguany, ja que la sortida de la tercera i última etapa, el dissabte 1 de novembre a Empuriabrava, es va complementar amb una trobada de clàssics que va omplir de cotxes amb història i pedigrí la plaça de les Palmeres, al costat del parc tancat.
En el recorregut, el XXII Rally Costa Brava Històric també va tenir novetats. L’itinerari total va ser d’uns mil quilòmetres, en tres etapes (dijous, divendres i dissabte), més de la meitat repartits en 24 trams de regularitat, en horari de tarda i nit. La novetat de la tercera etapa va ser que, per primer cop en el Costa Brava Històric, l’itinerari va visitar Camprodon abans de travessar la frontera per disputar diversos trams a la Catalunya Nord, augmentant el desafiament i l’exigència de la prova en uns trams espectaculars i poc coneguts pel Vallespir i el Rosselló. D’altra banda, seguint fil per randa un dels trets diferencials de la prova de RallyClassics, l’itinerari va ser una combinació de trams nous i totes les carreteres mítiques del Rally Costa Brava.
Juan Pedro García i Jan Rosa, líders de bon començament
Juan Pedro García i Jan Rosa van deixar clar que perseguien la victòria des de l’inici d’aquesta vint-i-dosena edició. Els del Citroën AX GT van signar una primera etapa excepcional, guanyant els 4 trams disputats dijous. El seu avantatge encara era minso, tot just 10,5 punts respecte de David Garrigolas i Jordi Boix (VW Golf GTI). Divendres, però, García i Rosa van reblar el clau i van acabar l’etapa més llarga (230,5 km de trams) amb 39 punts de marge sobre els garrotxins, guanyadors de l’edició 2024.
Dissabte van mantenir el to i van arribar vencedors a Empuriabrava, per davant de Garrigolas/Boix i Eduard Poveda/Joan Jordán (VW Golf GTI). Per a García/Rosa és la primera victòria en el Rally Costa Brava Històric. Juan Pedro García va guanyar després de sis participacions i d’haver acabat segon dos cops. El copilot Jan Rosa hi va debutar l’any passat, finalitzant en segona posició. Aquest any, Rosa també ha guanyat el RallyClassics Africa i el Dakar Classic.
El trofeu #MotorDona va premiar les millors participants femenines. El millor equip femení va ser el format per Tere Armandans i Anna Vives (VW Golf GTI), mentre que Roser Morera va ser la millor copilot classificada.
Cal destacar també la participació dels únics dos pilots que han disputat totes les edicions del Rally Costa Brava Històric: Francesc Costa i Jordi Martí. El primer va conduir un VW Golf GTI acompanyat per Miquel Pumarola (copilot que ha fet 21 de les 22 edicions), mentre que Jordi Martí va competir acompanyat pel seu fill Nil, amb un Porsche 911 Carrera 4.
