Tenis taula
El CER l'Escala marxa sense premi del derbi i el Tramuntana continua sense puntuar aquesta temporada
Els altempordanesos de Superdivisió estan patint per obtenir victòries en el tram inicial
Cap de setmana amb derrotes dels dos altempordanesos a la Superdivisió de tenis taula. El CER l'Escala va donar guerra contra l'Olot, el líder, mentre que el Tennis Taula Tramuntana continua sense sumar cap punt a la màxima categoria femenina.
El CER l’Escala no va poder tombar el líder de Superdivisió, l’Olot, en el derbi gironí disputat a la Sala Polivalent escalenca. Tot i que l’equip va lluitar de valent, el potencial garrotxí va acabar imposant-se per un marcador final de 2 a 4. La millor notícia del partit la va marcar el debut amb el CER del jove palista indi Jeet Chandra. Chandra va guanyar els dos partits que va disputar i va posar els momentanis 1-0 i 2-3 en el marcador. L’italobrasiler Rafael Turrini -també debutant el passat divendres- i el mataroní Xavier Peral no van poder igualar el ritme de puntuació del seu company. Turrini va quedar a prop de posar el 2-0 en el segon set, però va perdre els tres sets per la mínima.
El CER l’Escala suma una victòria en quatre jornades. El pròxim compromís el té dissabte vinent a Pontevedra, a les deu del matí.
El Tennis Taula Tramuntana, per la seva banda, no va tenir cap opció en la quarta jornada contra el Cartagena (4-0). L'equip encara no ha sumat cap punt en aquest inici de temporada a Superdivisió. L’equip murcià, un dels conjunts imbatuts a la lliga, va guanyar els dotze sets que es van disputar. Les representants del Tramuntana en el partit van ser Jana Riera, Mireia Peretó i Mariona Munné. El Tramuntana té una bona oportunitat per estrenar el recompte de punts en la cinquena jornada. Les figuerenques reben l’altre equip que encara té zero punts, el Tabor canari, divendres a les set del vespre.
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'Associació Anca fa una nova crida d'ajuda per mantenir un centenar de gats de carrer a Figueres
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
- Figueres tindrà un nou aparcament públic entre les estacions de tren i autobusos
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències