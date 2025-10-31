Motor
El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava
La vint-i-dosena edició del ral·li arriba a Empuriabrava a partir d'aquest dissabte 1 de novembre
Compta amb un total de 126 equips, molts d'ells internacionals
Aquest dijous 30 d'octubre va arrencar una nova edició, la 22a, del Rally Costa Brava Històric. Ho va fer des del Passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols i amb una nombrosa presència de públic. La prova, organitzada per RallyClassics, compta enguany amb 126 equips i amb una gran representació internacional, amb tàndems arribats de l’Argentina, de Grècia, del Regne Unit, de Portugal o de Polònia, i també de tota la geografia espanyola. Els pilots recorreran un total de més de 1.000 quilòmetres en 25 trams de regularitat.
Sant Feliu de Guíxols serà protagonista novament aquest divendres 31 d’octubre a partir de dos quarts de quatre de la tarda, amb la sortida de la segona etapa. A partir d’aquí, la caravana es desplaçarà cap a Empuriabrava, on es donarà la sortida de la tercera i definitiva etapa des de la Plaça de les Palmeres, el dissabte 1 a partir de les tres de la tarda. Durant tot el matí s’haurà dut a terme també una trobada de clàssics en el poble. L’entrega de premis serà en aquest mateix indret, el diumenge 2 a les onze del matí.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
- El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués