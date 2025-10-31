Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Rally Costa Brava Històric es posa en marxa des de Sant Feliu de Guíxols abans d'aterrar a Empuriabrava

La vint-i-dosena edició del ral·li arriba a Empuriabrava a partir d'aquest dissabte 1 de novembre

Compta amb un total de 126 equips, molts d'ells internacionals

Un dels cotxes participants durant la primera etapa.

Un dels cotxes participants durant la primera etapa. / RACING FRAMES

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Aquest dijous 30 d'octubre va arrencar una nova edició, la 22a, del Rally Costa Brava Històric. Ho va fer des del Passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols i amb una nombrosa presència de públic. La prova, organitzada per RallyClassics, compta enguany amb 126 equips i amb una gran representació internacional, amb tàndems arribats de l’Argentina, de Grècia, del Regne Unit, de Portugal o de Polònia, i també de tota la geografia espanyola. Els pilots recorreran un total de més de 1.000 quilòmetres en 25 trams de regularitat.

Sant Feliu de Guíxols serà protagonista novament aquest divendres 31 d’octubre a partir de dos quarts de quatre de la tarda, amb la sortida de la segona etapa. A partir d’aquí, la caravana es desplaçarà cap a Empuriabrava, on es donarà la sortida de la tercera i definitiva etapa des de la Plaça de les Palmeres, el dissabte 1 a partir de les tres de la tarda. Durant tot el matí s’haurà dut a terme també una trobada de clàssics en el poble. L’entrega de premis serà en aquest mateix indret, el diumenge 2 a les onze del matí.

