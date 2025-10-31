Educació
207 alumnes de Roses aprenen tècniques de navegació gràcies al programa Esport Blau
Consta de deu sessions de dues hores
Com cada curs escolar, l’Àrea d’Ensenyament de Roses ha posat en marxa una nova edició del programa Esport Blau Escolar, que enguany compta amb un total de 207 alumnes participants dels grups de cinquè de primària de totes les escoles del municipi. El projecte apropa el món de la vela als infants perquè aquests assoleixin un nivell bàsic de navegació, fent que l’entorn marí passi a formar part dels espais de lleure i d’aprenentatge de la població, tal i com correspon a un municipi costaner.
Esport Blau està impulsat per la Federació Catalana de Vela, la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i té per objectiu promoure la formació poliesportiva en el medi marí, tot fomentant valors com el respecte pel medi ambient, el treball en equip, la igualtat de gènere, els hàbits saludables i l’amor pel mar.
A Roses, s’ofereix a través del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i la Federació Catalana de Vela. El cost del programa és de 104€ per alumne, dels quals el consistori aporta 50€, la Federació Catalana de Vela n’assumeix 34 i les famílies els 20€ restants. Cada participant rep un total de 10 sessions de dues hores de durada (o bé 13 sessions d’una hora i mitja), entre els mesos de setembre i desembre. Estan impartides pel Grup d’Esports Nàutics (GEN) de Roses, i en elles s’ensenyen diverses modalitats de navegació de vela lleugera, windsurf,etc.
La darrera sessió es reserva per a la jornada de cloenda, que es realitza amb l’arribada del bon temps, durant el tercer trimestre escolar.
Roses, municipi pioner en obrir el mar al seu alumnat
L’Àrea d’Ensenyament de Roses oferia des del curs escolar 2006-2007 i fins l’any 2019, el programa educatiu anomenat "La Mar de Roses", activitat de vela adreçada a alumnes de 6è i de primer cicle de l’ESO. Després d’aquella primera experiència, el municipi va ser un dels tres escollits de tot el litoral català, per formar part de la prova pilot Esport Blau Escolar. L’èxit de l’experiència va motivar que, a partir del curs 2019-2020, el programa s’estengués a la totalitat de centres educatius del municipi.
L’objectiu continua essent el mateix dels inicis: fer possible que, com a mínim una vegada a la vida, tots els nens i nenes de Roses visquin l’experiència de practicar esports nàutics i gaudir el mar des d’una vessant esportiva, a través d’una activitat que contribueixi a la seva formació integral i a l’adquisició d’habilitats físiques.
