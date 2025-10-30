Futbol
El Peralada es venja de l'Escala en el derbi de Copa Catalunya (1-3)
Raül Gómez, amb un doblet, i Wael remunten el gol inicial de Xavi Aparicio i valen el bitllet pels setzens de final
El Peralada va treure's l'espina de l'últim derbi altempordanès en el duel de Copa Catalunya d'aquest dimecres. El conjunt xampanyer va remuntar un gol inicial de l'Escala i va acabar enduent-se l'eliminatòria per 1-3. En un partit en el qual tots dos entrenadors van fer diverses rotacions, el Peralada va guanyar al Nou Miramar després de diversos intents frustrats i ja té bitllet pels setzens de final de la competició.
L'Escala va posar-se per davant en el minut 20, amb un xut de falta de Xavi Aparicio que Lluc Ferrer no va poder aturar. El Peralada va refer-se aviat i Raül Gómez va posar l'empat en el minut 28, tot rematant una centrada rasa de Genís Pinart. L'1-1 es va mantenir fins al minut 73; va ser llavors quan el juvenil Wael, que debutava amb el primer equip, va aprofitar un greu error en la sortida de pilota de l'Escala per fer el segon gol xampanyer. Finalment, ja en el 90', Raül Gómez va firmar, de cap, el seu doblet particular i va sentenciar així el derbi.
Havent pogut rotar bona part de les seves peces, anxovers i xampanyers se centren ja en els compromisos de lliga d'aquest cap de setmana vinent. L'Escala té una lluita directa pel lideratge contra el Badalona, diumenge a les sis de la tarda, i el Peralada rebrà el Tona el diumenge a dos quarts de cinc.
