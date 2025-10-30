Patinatge artístic
El Patinatge Artístic Figueres voreja la medalla en el Mundial de la Xina
El grup de Xou Petit queda cinquè amb una puntuació de 34,20 punts
El debut del Patinatge Artístic Figueres en el Mundial no ha acabat amb medalla, però no n'ha quedat massa lluny. El grup de Xou Petit del club ha obtingut la cinquena millor puntuació del certamen amb un total de 34,20 punts. La xifra ha col·locat l'equip en la meitat alta de la classificació final.
La medalla de bronze ha quedat menys de quatre punts per sobre i l'ha aconseguit l'equip italià Dejavu. L'or i la plata han anat a parar a Catalunya: l'han aconseguit el Cunit (43'74) i el Tona (42'15), respectivament.
La puntuació del PA Figueres a la Xina ha superat la que va valdre, el passat mes d'abril, el bronze en el Campionat d'Espanya i la classificació per al Mundial. Llavors, el grup va obtenir un 33,61, prop de mig punt menys que aquest dijous. El 34,20 punts són la suma de quatre valoracions: 7 punts d'habilitats de patinatge, 8,70 de tècnica de grup, 7,25 de l'actuació i els 11,25 que ja estaven assegurats per la idea i la coreografia. No hi ha hagut cap deducció.
