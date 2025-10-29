Barça
Pedri es lesiona i estarà diverses setmanes de baixa
El migcampista canari pateix una "ruptura del bíceps femoral distal de la cama esquerra"
Begoña González
La plaga de lesions continua al Barça. L’últim a caure, aquest mateix dimecres, ha sigut Pedri, que pateix "una ruptura del bíceps femoral distal de la cama esquerra" que el mantindrà diverses setmanes de baixa, segons ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.
El centrecampista canari, que no jugaria el cap de setmana a causa de la seva expulsió en el clàssic, obre un forat al mig del camp de Hansi Flick, que ja pateix les baixes de Gavi i Dani Olmo. Raphinha i Lewandowski també han estat de baixa les últimes setmanes, tot i que s’espera que el polonès reaparegui dissabte contra l’Elx.
Pedri feia 41 partits seguits que jugava fins aquesta lesió, una malaltia que va començar a notar en el clàssic del Bernabéu i que ha acabat derivant en una ruptura muscular que el mantindrà fora d’acció almenys fins després de l’aturada de seleccions.
