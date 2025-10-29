Halterofília
Èxit internacional per a dos halterofilistes de l'Alt Empordà
Anna Jorquera (dos ors) i Àxel Pujol (una plata) sumen medalles en el Mediterranean Weightlifting Open d'Alacant
Dos entrenadors del club CrossFit 77 Feet Figueres, Anna Jorquera i Àxel Pujol, van aconseguir medalla en el Mediterranean Weightlifting Open, un prestigiós campionat internacional d’halterofília celebrat a Mutxamel (Alacant).
Anna Jorquera, que competia en la categoria de -63 kg, es va proclamar campiona en la seva franja d’edat i va obtenir la medalla d’or després d’un concurs gairebé perfecte amb cinc intents vàlids. En la modalitat d’arrencada va aixecar 61 kg i 65 kg, i va igualar així el rècord vigent de la seva categoria, tot i fallar el tercer intent amb 68 kg.
Va ser en la prova de dos temps on Anna va signar una actuació extraordinària, superant totes les seves rivals amb aixecaments de 78 kg, 81 kg i 86 kg. Va establir un nou rècord d’Espanya tant en aquesta modalitat com en el total olímpic. Amb aquest resultat, Anna aconsegueix també la classificació per al Campionat d’Europa, que se celebrarà a Bèlgica el proper mes de juny. En la seva nova categoria —anteriorment, competia en -59 kg—, Jorquera es mostra “forta i amb bones sensacions per a aquesta nova etapa”.
Per la seva banda, Àxel Pujol va debutar en la seva primera competició internacional amb una actuació espectacular. En arrencada va aixecar 102 kg, 106 kg i 109 kg, en una emocionant lluita per la plata amb el seu rival més directe, un atleta francès. En la modalitat de dos temps, Àxel va assegurar la medalla de plata amb aixecaments de 125 kg i 130 kg, i va aprofitar l’últim intent per buscar el seu millor registre personal de 140 kg, que va estar a punt de completar.
D’aquí a dues setmanes arribarà el torn dels més petits, amb la jornada final de la Lliga Catalana d’Halterofília Infantil, que se celebrarà també a Figueres, al box del 77 Feet. Serà una jornada especial en la qual es coneixeran les classificacions finals de la temporada.
