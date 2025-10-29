Futbol
Comença la cursa: així estan els Amos de l'Àrea 2025/2026
Consulta qui lidera els registres un cop disputades les primeres jornades de les competicions
El càsting pels Amos de l'Àrea ja ha començat. Els premis, organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, arriben aquesta temporada a la seva quinzena edició i continuaran reconeixent els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i el futbol sala altempordanès. Els guardons deixaran almenys divuit guanyadors en nou categories diferents. Un cop disputades les primeres jornades de les diverses competicions, aquests són els noms que lideren les taules en cadascuna de les lligues.
A Tercera RFEF, la categoria més alta de futbol masculí amb representació altempordanesa, l'Escala es col·loca en primer lloc a les dues àrees. Youssef Zayzoun no només lidera l'Amos de l'Àrea amb 7 gols en 8 partits, sinó que també és el màxim golejador destacat de tot el grup 5 de Tercera RFEF. A la porteria, Jona Morilla, amb 6 gols encaixats, supera de moment el porter del Peralada, Arnau Fàbrega.
A Primera Catalana només hi ha un equip altempordanès, el Figueres. Per ara, el conjunt està patint més a l'hora de produir ofensivament que en l'aspecte defensiu. Nacho Ferretti ha encaixat 5 gols en 6 partits i s'encamina a sumar un nou Amos de l'Àrea al seu palmarès. En quant als gols, Ot Agné i Sicka empaten a 2 dianes. Agné, això sí, les ha anotat en un partit menys.
Tampoc té competència externa l'AE Roses a Segona Catalana. Dins la plantilla, això sí, hi haurà un bon nombre de candidats. A la porteria, Toni Pascual suma 4 dels 6 partits, mentre que Pavlo Bylo ha disputat els duels restants. El porter fitxat del Torroella ha encaixat 9 gols. A l'altre costat, Lucho Araya suma 3 gols en 5 partits, un més dels 2 que ha anotat Hugo Segovia.
A Tercera Catalana també s'han jugat ja les primeres sis jornades. La cursa per l'Amos de l'Àrea al màxim golejador està igualada, ara mateix, entre quatre noms de quatre equips. Són Anto Montenegro, del Bellcaire; Agus de León, del Sauleda; Aiman Benslaiman, del Roses B, i Sergi Llach, de l'Empuriabrava-Castelló. Tots ells sumen, de moment, 4 gols, si bé els dos primers ho fan amb un partit menys que els altres dos pitxitxis. A la porteria, el Sant Llorenç ha començat amb un bon nivell defensiu i Mama Balde, titular en 4 partits, només ha encaixat 3 gols de moment.
Quarta Catalana està deixant, ara mateix, un bonic duel en l'Amos de l'Àrea al màxim golejador entre els pitxitxis dels grups 1 i 2. En el grup 1 mana Lluís Ortiz, del Selvatans, amb 7 gols en 4 partits. La mateixa xifra de 7 gols, però en un partit jugat menys, és la que té Mustafa Sarr, del Sant Miquel de Fluvià, en el grup 2. A la porteria, Èric Godó, del Base Roses B, encara no ha encaixat cap gol en els 3 partits que ha disputat.
En el futbol femení, la Unió Esportiva Figueres continua sent l'únic equip altempordanès a Primera Catalana. La porteria del conjunt unionista se la reparteixen, com en les últimes temporades, Júlia Vilà i Fatu Balde. Totes dues porten tres partits jugats i, per ara, Balde lidera l'Amos de l'Àrea amb només 4 gols encaixats. A l'apartat ofensiu, actualment hi ha un triple empat entre Laia Ansón, Coral Cayuela i Júlia Soler, autores totes elles de 2 gols.
L'Escala i el Roses City disputen la Segona Catalana. La portera Marina Torres, de l'Escala, ha encaixat 7 gols i Erika Fraguas, del City, n'ha encaixat 9; això sí, Torres té un partit menys -un total de 3- ja que el seu equip va descansar aquest passat cap de setmana. En atac, Sandra Lama ha fet 2 gols en només un partit i, ara mateix, lidera la taula de golejadores altempordaneses.
En el futbol sala, l'FS Vilafant juga enguany a Primera Catalana. Adrián Gramon (6 gols en 4 partits) comença liderant l'Amos de l'Àrea atacant, mentre que Marc Cufí (15 gols en contra en 4 partits) ocupa la porteria i inicia el camí cap al seu segon guardó consecutiu.
I, per acabar, el primer equip femení del Vilafant continua a Segona Catalana. De moment, l'equip ha disputat els tres primers partits de lliga. La porteria se la reparteixen Mar Ruiz (4 gols en 2 partits) i Xènia Cardona (2 gols en 1 partit). Estrella Martos, amb 3 gols anotats en 3 partits, lidera ara mateix l'Amos de l'Àrea a màxima golejadora.
