El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada

Remunta un 3-0 en contra al camp del líder, l'Empuriabrava

El Roses City celebra la victòria al vestidor.

El Roses City celebra la victòria al vestidor. / Instagram

Castelló d'Empúries

Ja no queda cap equip invicte a Tercera Catalana després de la gesta que va protagonitzar el Roses City el passat dissabte. L’equip rosinc visitava el camp del líder, l’Empuriabrava-Castelló. Tot indicava que els locals sumarien la sisena victòria en lliga quan, en el minut 20, ja guanyaven per 3 a 0 amb gols de Bena, Pol Compte i Sergi Llach. Els cityzens, però, van aconseguir fer l’èpica. Van fer dos gols abans dels descans, obra de Miquel Martínez i Max Serra; van empatar a 3 en l’inici del segon temps amb una diana de Hossni, i Marc Juanola, en el 83’, va fer el gol que va culminar la remuntada. El City té ara deu punts i està cinc per sota de l'Empuriabrava, però compta amb un partit pendent.

Enmig de rosincs i castellonins hi ha el Bellcaire, que tenia l'opció d'apropar-se al lideratge, però que va empatar contra el Peralada B (1-1). El Llançà va firmar una victòria de mèrit, la segona d'aquesta setmana passada, contra el Roses B (1-2). També va guanyar el seu segon partit consecutiu la Marca de l'Ham, amb un gol a les acaballes contra el Base Roses (1-0). L'equip figuerenc recupera sensacions i el Base, antepenúltim, s'enfonsa en un inici de lliga completament oposat al que va tenir ara fa un any.

La classificació del grup 1 de Tercera Catalana queda així, un cop acabada la sisena jornada.

